Villar asegura no haber sido informado de su destitución

Después de que el TAD hiciera oficial la destitución de Ángel María Villar como presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el dirigente bilbaíno ha ofrecido sus impresiones a través de su cuenta de Twitter.

Villar no sólo asegura no haber sido informado de dicha destitución, si no que además considera que el CSD está cometiendo una serie de injerencias y que se está extralimitando de sus funciones.

Además, opina que si realmente es destituido, se trataría de la "sanción más grave impuesta a un Presidente de la Federación desde la constitución del mismo".

Aquí el comunicado oficial completo de Ángel María Villar:

Comunicado de Prensa en relación con las diferentes noticias que informan acerca de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) habría adoptado la decisión de destituirme de mi cargo como Presidente de la Real Federación Española de Fútbol pic.twitter.com/vTqETKNGCZ — Angel María Villar (@villar2017) 22 de diciembre de 2017

