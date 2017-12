Telecinco recurre al fallido 'Ella es tu padre' para rellenar la parrilla navideña

Ella es tu padre vuelve a Telecinco. Después de varios meses de "reposo", la cadena ha decidido emitir los nuevos capítulos de la comedia durante la Navidad.

Aunque todavía no tiene fecha confirmada, el canal con sede en Fuencarral ya ha empezado a promocionar la serie protagonizada por Carlos Santos dentro de su programación navideña.

Por tanto, se espera que Telecinco retome las emisiones de Ella es tu padre la próxima semana.

Así fracasó 'Ella es tu padre' Telecinco

Durante 2017, Telecinco ha lanzado una bateria de estrenos que ha registrado buenos índices de audiencia, a excepción de Ella es tu padre.

Aunque debutó en parrilla con un prometedor 16.6% de share (2.404.000), la comedia producida por La Competencia experimentó una alarmante tendencia en las semanas posteriores a su estreno.

El pasado 17 de octubre, el séptimo capítulo de Ella es tu padre anotó un fatal 8.9% y 1.360.000 espectadores. Como solución, Telecinco retiró la comedia y aplazó la emisión de los episodios restantes a una época de bajo consumo como, por ejemplo, la Navidad.

Audiencias 'Ella es tu padre' Capítulo 1 (04/09/2017): 2.404.000 y 16,6% Capítulo 2 (11/09/2017): 2.188.000 y 14,3% Capítulo 3 (18/09/2017): 2.076.000 y 14,4% Capítulo 4 (25/09/2017): 1.761.000 y 12,6% Capítulo 5 (03/10/2017): 1.661.000 y 10,3% Capítulo 6 (10/10/2017): 1.386.000 y 9,4% Capítulo 7 (17/10/2017): 1.360.000 y 8,9%

¿De qué va 'Ella es tu padre'?

La serie narra las aventuras de Sergio (Carlos Santos) y Tomy (Rubén Cortada), dos hermanos que años atrás triunfaron con un grupo de pop-rock pero que ahora que no pasan por su mejor momento: se han hecho mayores, ya no son tan conocidos y apenas tienen giras. Por si fuera poco, Sergio se ha divorciado de su mujer y no puede ver a sus hijos, y Tomy tiene en su mano la última oportunidad de retomar su carrera sacando adelante un musical.

Con el apoyo de Tomy, Sergio encontrará la solución a su problema: hacerse pasar por profesora de música en el colegio en el que estudian sus hijos y que dirige Carmen (María Castro).

Transformado en Avelina, una entrañable señora, encontrará una peculiar manera de estar más tiempo con ellos, pero el reto será mucho más difícil delo que pensaba, ya que nunca ha tenido ni jefes, ni compañeros, ni horarios fijos de trabajo.