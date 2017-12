Durante las últimas semanas, Apple se ha convertido en el centro de todas las miradas. Todo por culpa del usuario de Reddit conocido como TeckFire, quien decidió medir el rendimiento de un iPhone 6s antes y después de reemplazarle la batería con el objetivo de descubrir si Apple ralentiza la CPU de sus teléfonos móviles cuando la batería estuviera comprometida.

Tras la prueba de TeckFire, fue el fundador de Geekbench, John Poole, quien hizo lo propio. El creador de la aplicación que mide el rendimiento de los teléfonos móviles llegó a la misma conclusión que TeckFire. Tras el revuelo generado, Apple tuvo que reconocer en declaraciones al medio especializado TechCrunch que, efectivamente, los viejos iPhone disminuyen su rendimiento en medida que la batería se deteriora. ¿Corre tu teléfono móvil este peligro?

Así puedes saber si tu móvil está en peligro

No todos los teléfonos móviles de Apple están comprometidos. Tal y como revelaba la compañía, la acción de que el teléfono móvil empeore su rendimiento para evitar que se apague inesperadamente y proteger así sus componentes electrónicos se introdujo en la actualización 10.2.1 de iOS y, posteriormente, en la 11.2. Por lo tanto, se trata de una medida que afecta, sobre todo, a los teléfonos móviles iPhone 6, 7 y SE. De hecho, la compañía asegura que extenderá esta función próximamente a nuevos modelos.

Un iPhone 6S sometido a una de las pruebas. / Geekbench

Si tienes uno de estos teléfonos móviles, Apple ya ha podido ralentizarlos con el objetivo de preservar la batería. Para descubrirlo puedes, entre otras cosas, descargarte una aplicación que analice la salud de tu batería y detectar así si ya está degradada. Entre ellas destaca Geekbench, la plataforma desde la que se descubrió el gran secreto de Apple.

En caso de que tu teléfonos móvil obtenga una puntuación menor de 2.500 en un iPhone 6S y 3.500 en un iPhone 7 durante la prueba de rendimiento, significará que tu batería ya está comprometida. Por otro lado, en caso de que tu batería no goce de buena salud, el propio iPhone, desde el menú de 'ajustes', será quien te revele que deberías cambiar tu batería.

Qué hacer si tu batería es una de las comprometidas

En caso de que tu batería sea una de las comprometidas, y quieras volver a disfrutar de la velocidad de tu iPhone, tendrás que sustituirla por una nueva. Gracias a ello, el rendimiento de tu smartphone volverá a ser el de antes. No obstante, el cambio de batería no está cubierto por la garantía ni por AppleCare. Por lo tanto, tendrás que pagar 89 euros si quieres una batería nueva a través de la vía oficial.

También podrás cambiar la batería de tu teléfono móvil en tiendas no oficiales e incluso probar a hacerlo por ti mismo. Sin embargo, en caso de que no seas capaz de montar el teléfono móvil tal y como llegó de fábrica, perderás la garantía y Apple no se hará responsable de los desperfectos de tu teléfono móvil.