La campeona mundial de ajedrez renuncia participar en Arabia Saudí por principios

En 2016, la ucraniana Anna Muzychuk se coronaba como la campeona mundial de ajedrez en dos categorías: partidas rápidas y relámpago. No obstante, no podrá repetir esta hazaña este año, puesto que ha renunciado a participar en el Campeonato del Mundo de Ajedrez Rápido y Relámpago Rey Salman de la Paz y la Amistad que se celebra en Riad, Arabia Saudí, entre los días 26 y 30 de diciembre.

La campeona ha decidido no acudir al campeonato puesto que se niega a ser una "criatura de segunda" que tenga que verse obligada a usar un manto de abaya y a salir acompañada a la calle por las costumbres islámicas tan exigentes con las mujeres. Así lo ha dado a conocer a través de su cuenta personal de Facebook, donde ha comunicado su renuncia a participar en el torneo.

"Dentro de pocos días voy a perder dos títulos mundiales"

"Dentro de pocos días voy a perder dos títulos mundiales, uno a uno. Solo porque decidí no ir a Arabia Saudita, no jugar siguiendo las reglas de otro, no usar abaya, no verme obligada a estar acompañada al salir, y en general no sentirme como una criatura secundaria. Hace exactamente un año gané esos dos títulos y fui la persona más feliz del mundo del ajedrez, pero ahora me siento muy mal.", ha explicado Muzychuk.

La deportista reconoce no asistirá al evento por cuestión de principios: "Defenderé mis principios y no asistiré al evento, uno en el que podía ganar mucho más que en una docena de eventos combinados. Esto es molesto, pero lo peor de todo es que a casi nadie le importa. Eso es lo que se siente peor, pero no cambiará mi opinión ni mis principios. Mi hermana Mariya hará lo mismo y estoy muy feliz de que compartamos este punto de vista. A esos pocos que les importa les digo: ¡regresaremos!”

La FIDE permite jugar el torneo sin la abaya

La Federación Mundial de Ajedrez (FIDE, en siglas en francés) había dado permiso a las deportistas para que pudieran jugar sin lucir la abaya, tal y como explica el Artículo 9 de las reglas del torneo: "La abaya solo debe vestirse en los lugares públicos, como grandes almacenes o puntos de interés turístico. En el hotel, en los autobuses que van y vienen a la sede del torneo y en la propia sala de juego, no hay necesidad de llevar túnica alguna".

No obstante, les obligaba a llevar un código de vestimenta estricto compuesto de traje pantalón y blusa de cuello alto. Por esa misma razón, con el objetivo de no sentirse una "criatura de segunda" a la que se le impone cómo hay que ir vestido, las hermanas Muzychuk decidieron no participar.

El pasado mes de febrero, Muzychuk participó en el mundial de ajedrez femenino, celebrado en Irán, con la cabeza cubierta con un hiyab. Por otro lado, otras deportistas como la campeona de ajedrez de Estados Unidos, Nazl Palkidze, se negaron a hacerlo por cuestión de principios. Ahora es Muzychuk quien hace lo propio con el objetivo de evitar sentirse una "criatura de segunda".