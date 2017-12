Así es Tabarnia, la comunidad autónoma alternativa que triunfa en las redes sociales

Los resultados de las elecciones catalanas celebradas el pasado 21 de diciembre revelaba que Cataluña, según sus votantes, está dividida en dos. Por una parte, la Cataluña que quiere continuar dentro de España, compuesta por las provincias de Barcelona y Tarragona y, por la otra, la Cataluña secesionista, compuesta por Lleida y Girona.

En la provincia de Barcelona, Ciudadanos, con 24 escaños se imponía a ERC (18) y a Junts per Catalunya con 17. Por otro lado, Ciudadanos también se imponía en Tarragona gracias a sus seis escaños. En esta provincia, ERC y JxCAT tuvieron que conformarse con 5 y 4 escaños, respectivamente.

Sin embargo, en Girona se imponían JxCAT y ERC con 7 y 4 escaños cada uno. Los mismos que Ciudadanos, que se convertía en la tercera fuerza en Girona con cuatro diputados. Por último, JxCAT y ERC también se imponían en Lleida, donde consiguieron 6 y 5 escaños, respectivamente. Ciudadanos, una vez más, se conformaba con la tercera plaza, con tres diputados.

Tras estos resultados, las redes sociales han resucitado una vieja campaña, iniciada por la plataforma Bcnisnotcat.es, que pide la creación de Tabarnia, una nueva comunidad autónoma integrada dentro de Cataluña, tal y como explicaban en su página web: "Cataluña se compone de dos zonas claramente diferenciadas desde el punto de vista económico, lingüístico, identitario, poblacional y social. Una parte independentista y otra, entre otras cosas, constitucionalista (Tabarnia).

Tabarnia, la comunidad autónoma alternativa

Lo que comenzó siendo un concepto imposible se ha convertido en uno de los términos más buscados tanto en las redes sociales (donde se ha convertido en Trending Topic mundial) y Google en las últimas 24 horas. Tal ha sido el impacto de Tabarnia desde que se celebraran las elecciones el pasado 21 de diciembre que incluso se ha propuesto una recogida de firmas online a través de Change.Org con el objetivo de pedir la creación de esta nueva comunidad autónoma.

En esta petición, el creador de la iniciativa Fernando Almansa pide la constitución de Tabarnia puesto que es una región histórica que fue conocida en el pasado como condado de Barcelona. Una región que, a día de hoy, es "partidaria de seguir dentro de España incondicionalmente." Entre las razones por las que Tabarnia debería ser real, Almansa destaca varios puntos.

Entre otras cosas, la petición asegura que la región ficticia de Tabarnia tiene un déficit fiscal negativo con Cataluña. Por otro lado, también destaca que el voto de esta "región histórica" vale tres y cuatro veces menos con respecto a Girona y Lleida. Por último, asegura que el desafío soberanista es malo para el turismo, la convivencia y las empresas, a quienes no les interesa la independencia. Por esa misma razón, la petición reclama "el derecho a decidir si queremos o no formar o no una nueva autonomía española que nos aisle de la amenaza independentista."

Una región con bandera propia

Invitamos a todos aquellos que crean en el proyecto de una comunidad autónoma de Tabarnia a que pongan nuestra bandera como imagen de avatar, a que utilicen los símbolos: +=+= y a que usen el gentilicio tabarnés o tabarnesa.

+=+= Tabarnexit! #Bcnviafora #Tabarnexit #Bcnisnotcat pic.twitter.com/xmXru6lWx7 — Bcnisnotcat (@Bcnisnotcat_) 25 de diciembre de 2017

Los impulsores de esta región ficticia revelaban el pasado mes de agosto un mapa con las 10 comarcas que comprenderían la nueva comunidad autónoma. Una nueva región que se dividiría entre la Alta Tabarnia y la Baja Tabarnia, áreas de influencia de Barcelona y Tarragona, respectivamente. De hecho, para reforzar su teoría, la plataforma toma como ejemplo Madrid. Una comunidad autónoma que fue parte de Castilla y que actualmente "es uno de los motores de España".

De hecho, la plataforma creó incluso la bandera de esta comunidad autónoma alternativa. Una bandera que nace de la fusión entre la enseña barcelonesa y la tarraconense. Durante los últimos días, Bcnisnotcat.es también ha establecido su censo (seis millones de personas) e incluso ha puesto fecha a un hipotético referéndum para separarse de la Cataluña interior: octubre de 2019.

Tras el éxito de Tabarnia a través de las redes sociales, políticos de la talla de Inés Arrimadas, Gabriel Rufian o Albert Rivera, entre otros, se han pronunciado sobre la creación de esta comunidad autónoma alternativa.