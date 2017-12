Las cuentas para que arranque la legislatura en la Generalitat de Cataluña

El tiempo corre y en Cataluña hay una legislatura por iniciar y con una situación muy compleja y no solo por la fragmentación parlamentaria. Cinco diputados electos están huidos en Bruselas y tres presos preventivos en la cárcel de Estremera. Y entre ellos, dos candidatos a la presidencia de la Generalitat. Así que los contactos que comienzan este miércoles no hablarán de contenidos, ni de programas. El asunto central es qué hará Carles Puigdemont, que se presentó con el único programa de volver a ser presidente porque Esquerra recuerda que ellos tienen otro candidato que se llama Oriol Junqueras.

Si Puigdemont vuelve, su entorno asume que provocará su detención inmediata. Si no vuelve, o se modifica el reglamento del Parlament para que pueda ser investido desde Bélgica o se inviste otro candidato. Aquí es dónde empieza la pugna entre ERC y Junts per Catalunya. La lista de Puigdemont tiene dos opciones: Jordi Sànchez, en prisión, que esta semana declara ante el Supremo, y Elsa Artadi, número 10 en la lista, pero a la vez jefa de campaña y la persona que ha abierto casi todos los mítines del presidente cesado. Pero Esquerra, con apenas 10.000 votos menos, sólo ve viable uno de estos escenarios: que Puigdemont vuelva. Si es así, lo invisten. Si no, recordarán que Junts per Catalunya ha repetido en campaña que si Puigdemont ganaba, podría volver sin ningún problema.

Las fechas clave y las opciones

23 de enero. Es el límite para que se constituya el Parlament y por tanto, la Mesa y el presidente o presidenta, que casi seguro será independentista, porque la otra mayoría que saldría es una presidencia de Ciudadanos necesita los votos de los Comunes que han dicho por activa y por pasiva que no darán apoyo a ningún bloque.

Se calcula que los independentistas conseguirían la Presidencia al menos en segunda votación, cuando es suficiente ganar por mayoría simple. La matemática simple permitiría que un no independentista presidiera la Mesa, pero es políticamente improbable porque los Comunes han dicho que no van a apoyar a ningún bloque. Existe un tercer escenario: la posibilidad de que sea el propio Xavi Domènech el candidato a la presidencia de la Mesa.

De los 70 diputados que suma la mayoría independentista, se da por casi segura la ausencia en la sesión de constitución del Parlament de los cinco que están en Bruselas (Puigdemont, Ponsatí y Puig, de JxCAT; y Serret y Comin, de ERC). Sí parece probable que puedan asistir los tres que están en la cárcel: Junqueras, Sánchez y Forn. Con esos 65 diputados independentistas presentes, sólo un pacto entre el resto de fuerzas para apoyar a un candidato de Ciudadanos -Comunes incluidos- podría otorgar la presidencia de la Cámara a un diputado de la formación naranja. No porque sumen más, sino porque en caso de empate reiterado en varias votaciones, el reglamento de la Cámara establece que la Presidencia es para el candidato del partido con más escaños. Políticamente es un pacto muy improbable en tanto que Catalunya en Comú ha reiterado que no se sumará a ninguno de los dos bloques. En la elección de los vicepresidentes de la Mesa, los independentistas tendrían seguro en cualquier caso otro puesto. Y en la elección de los cuatro vocales, basta con que Esquerra vote a su candidato y JxCAT al suyo para que consigan un miembro de la mesa cada uno. Por tanto, lo más probable, en un escenario en el que todo cambia de un minuto a otro, es que los independentistas mantengan la Presidencia y la mayoría de la Mesa que han tenido durante toda la legislatura.

6 de febrero. Es el límite para el primer intento de investidura del president de la Generalitat. Hay dos intentos, uno con mayoría absoluta y otro con mayoría simple.

7 de abril. Si sigue sin haber acuerdo, esta es la fecha límite para que se vuelvan a convocar elecciones.

Puigdemont debe estar en el Parlament presencialmente para ser investido presidente

Carles Puigdemont puede recoger el acta de diputado a través de un procedimiento escrito, no presencial, pero no puede ni ser investido ni votar desde Bruselas. “El juez del Supremo deberá valorar si la situación es suficientemente excepcional para concederle un permiso para ir a la investidura”, aclara Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional.