Siete respuestas a las grandes incógnitas sobre lo que va a pasar ahora en Cataluña

Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional, ha dado respuesta este miércoles a las siete grandes incógnitas planteadas por Pepa Bueno sobre el 'laberinto' catalán que se ha generado tras los resultados electorales del 21 de diciembre.

Si Puigdemont no vuelve, ¿puede desde Bruselas enviar a alguien a tomar posesión de su escaño?

Tomar posesión de su escaño, el acta de diputado, sí se puede recoger a través de un reconocimietno escrito. Lo que no puede hacer es ni investiduras ni votar, por supuesto, desde Bruselas. Pero el procedimiento de recoger y acceder al cargo de diputado sí que puede hacerse a través de un procedimiento escrito, no presencial. Así lo prevé el reglamento catalán.

Pero para ser investido, ¿tiene que estar físicamente en la Cámara?

Efectivamente, para ser investido, tanto el estatut como el reglamento del Parlament, establecen que debe venir y presentar el programa, y evidentemente debe hacerlo presencialmente, no se puede hacer ni por delegación ni por videoconferencia. Hay que estar en el Parlament.

Y si vuelve y es detenido, como está Junqueras, ¿hay opción de que reciban ambos un permiso penitenciario para ir a una sesión de investidura sean ellos los candidatos o no?

Si están en prisión, la decisión la toma el juez, es decir, el juez del Supremo deberá valorar si la situación es lo suficientemente excepcional como para concederles un permiso que les permita ir a la investidura, sean o no candidatos. El antecedente que hay es de un preso por terrorismo que estaba en Navarra y quería ir al Parlamento vasco, y él era el candidato a ser investido por su partido. En este caso se podría considerar que siendo 'no' candidatos podrían ir, teniendo en cuenta que la investidura, toda la votación es un acto muy excepcional que se da solo una vez, en teoría, en una legislatura. Por lo tanto, se podría considerar suficientemente importante como para que el juez les dejara ir. Otra cosa es que, una vez empezada la actividad normal del Parlamento, el juez, seguramente, no les dará permiso para ir a todas las votaciones dado que esto rompería con el carácter de medida cautelar que tiene la prisión provisional.

Y si uno u otro son investidos President, y siguen o van a la cárcel, ¿se puede gobernar una comunidad desde la cárcel?

Obviamente no. Aunque jurídicamente podría entenderse que sí, desde el punto de vista político, las decisiones, la inmediatez y el liderazgo diario, las 24 horas del día que requiere una presidencia, sea la comunidad autónoma o sea el Estado, todo eso choca frontalmente con el hecho de estar privado de libertad o indispuesto en cualquier circunstancia para poder ejercer el cargo.

Pero jurídicamente, ¿sería posible?

No está previsto. Se podrían iniciar los procesos establecidos en el reglamento del Parlament para destituir en su cargo a estas personas, no ya de President, sino previamente en las actas y luego seguir los mecanismos, la moción de censura en el Parlament, pero eso ya es político y los votos igual no estarían para cesar al Presidente.

Pero para recoger el acta de diputado, es decir, para tomar posesión del escaño, sí se peude delegar en otra persona, aunque uno esté en Bruselas.

No tanto delegar, sino que es un procedimiento escrito, por lo tanto, no exige la personación del diputado o diputada electa.

¿Y ese mismo procesimiento serviría, por ejemplo, para votar la composición de la Mesa, poder hacerlo a distancia?

No, porque la votación es o personal o por delegación, y en los casos previstos en la delegación, es decir, cuando el reglamento habla de posibilidad de delegación habla de enfermedad, paternidad, maternidad, incapacidad... y no está prevista, aunque dice que la Mesa podrá entender otros supuestos. Sería hacer una interpretación en exceso de lo que está establecido ahora mismo en el Reglamento, pero ya es una votación, no es un acto personalísimo, sino que ya es una cuestión de votación, de expresión de la voluntad de un representante respecto de la composición de un determinado órgano del Parlament en este caso.