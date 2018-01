Luis de Guindos: "La crisis de Cataluña ha podido costar ya 1.000 millones de euros"

Ministro de Economía, Luis de Guindos, Feliz Año Nuevo y muchas gracias por recibirnos una vez más para compartir las primeras reflexiones del año que estamos estrenando.

Feliz Año Nuevo. Es un placer estar aquí otra vez con ustedes.

¿Pinta bien este Año Nuevo o hay nubarrones políticos y económicos en el horizonte?

Desde el punto de vista estrictamente económico, yo estoy convencido de que el año va a ser bueno. Es decir, el 2017 que acabamos de cerrar va a tener un crecimiento por encima del 3 por ciento. El cuarto trimestre ha sido muy similar a los tres primeros trimestres del año y por lo tanto, la economía española sigue creciendo mucho, sigue siendo de las grandes economías de la OCDE y de la Unión Europea, la que más crece. Además, se ha hecho con bastante creación de empleo y con equilibrios macro económicos. Es decir, estrictamente desde el punto de vista económico, si vemos lo que son los fundamentales de la economía española, la economía española en el año 2018, en los próximos doce meses debería volver a tener un buen año, un buen ejercicio.

Pero, empezamos sin presupuestos.

Si, bueno, lo que tenemos es la extensión del presupuesto del año 2017

Me refiero a un presupuesto nuevo, ¿el PNV está por la labor?

Yo creo que sí habrá presupuestos. Estoy convencido de que existe una voluntad a priori de negociación. Estuvo condicionada por lo que ha ocurrido en Cataluña, pero una vez que haya nuevo Gobierno en Cataluña yo estoy convencido que el Partido Nacionalista Vasco estará dispuesto porque interesa a todos, les interesa a ellos, le interesa al Gobierno español, le interesa a Ciudadanos. Es una señal muy positiva tener presupuestos.

¿Esa convicción parte de algún dato, de alguna información?

Siempre tenemos contactos, siempre sabemos cuáles son los interese compartidos sabemos cuáles son efectivamente los puntos específicos en los cuales se puede avanzar. Yo creo que tenemos los mimbres para hacer el texto de los presupuestos

¿La incertidumbre política de Cataluña puede castigar el crecimiento y la estabilidad con España?

El cuarto trimestre del año pasado ya ha estado castigado en Cataluña por el tema del planteamiento independentista. Nosotros lo que más o menos tenemos comprobado es que el crecimiento económico en Cataluña, que era ligeramente por encima de la media del resto de España, se ha desacelerado de forma importante desde crecimientos al entorno del 0,91% trimestral. Nos hemos ido al 0,4-0,5 en el cuarto trimestre este año y es una desaceleración muy importante. Eso en un trimestre, lo que pone de manifiesto la enorme incertidumbre e inquietud y desconfianza que generó las decisiones del anterior gobierno a la Generalitat.

Y si finalmente se formaliza un nuevo gobierno independentista, ¿es previsible que sigan saliendo empresas de Cataluña?

El nuevo Gobierno de Cataluña lo que tiene que hacer es centrarse en el día a día, en lo que son las necesidades básicas de la sociedad catalana. Estoy convencido de que la vía unilateral se ha puesto de manifiesto que no va a ningún sitio. No va a ningún sitio como consecuencia de la Ilegalidad, como consecuencia de la irracionalidad económica, como consecuencia también de que tiene en contra a toda Europa y a la comunidad internacional y por lo tanto yo espero que el nuevo Gobierno que salga del Parlamento en las próximas semanas sea consciente de los costes que está teniendo esta política y lógicamente abandone ese planteamiento y la vía unilateral quede aparcada definitivamente.

¿Y se puede calcular cuánto ha costado ya en empleo, en crecimiento, en inversión la crisis del independentismo?

Pues mire, por supuesto que sí. Es decir, si ha costado por ejemplo una desaceleración de cuatro o cinco décimas, el PIB de Cataluña son 200.000 millones de euros, aplique el 0,4-0,5 y eso lo que supone es que ha podido costar perfectamente ya unos 1.000 millones de euros.

¿Le consta que algunas de las principales agencias de calificación de riesgos llegase a plantear a algún miembro del Gobierno que España se estaba precipitando hacia una guerra civil?

No, vamos a ver, lógicamente su situación de desinformación y hubo situaciones en las cuales especialmente después del referéndum del 1 de octubre en la cual hubo una situación de una cierta una cierta alarma que después lógicamente se reconduzca se condujo completamente. Y por lo tanto lo que sí ha puesto de manifiesto el problema de Cataluña es un coste, un coste en términos de agencia raiting que nos iba a subir ya prácticamente a notable alto. Pues no lo hizo. No lo hizo como consecuencia de la incertidumbre y por el planteamiento del gobierno de la Generalitat. Bueno, eso son costes que están ahí, pero cuando uno mira los fundamentos yo siempre soy optimista en este tipo de consideraciones y especialmente el problema no solamente es para el conjunto de España sino también para la sociedad catalana. Las políticas que lleva a cabo el gobierno anterior de la Generalitat y espero que como decía anteriormente, que se modifique, y que estas cuatro o cinco décimas es aproximadamente 1.000 millones de euros que perdimos, lo recuperemos en términos de empleo exactamente lo mismo, porque Cataluña estaba creciendo por encima de la media España era uno de los motores fundamentales de la evolución económica de la recuperación española. Y sin embargo en el cuarto trimestre se ha convertido en un lastre.

¿Ha hecho autocrítica del mal resultado electoral del PP en Cataluña y el auge de Ciudadanos?

Lógicamente lo que ha ocurrido yo creo en el cuarto trimestre ha sido que ha habido una concentración de voto en aquellos que se veían que tenían mejores expectativas de resultados electorales, lo que se conoce como el voto útil. Y después también. Evidentemente la Ciudadanos ha presentado una muy buena candidata y ha hecho una campaña muy buena.

¿Es mejor candidata que el candidato del PP?

No, yo creo que el candidato del PP era un candidato sólido y una persona absoluta que generaba confianza en los entornos próximos, pero lo que ha habido ha sido una polarización del voto. Se vio que en las encuestas que quién tenía más posibilidades era la candidata a las listas de Ciudadanos y ahí se concentra el voto ha sido una polarización del voto. Se ve clarísimamente en las zonas de influencia que tenía también anteriormente el Partido Popular. Son circunstancias muy propias, muy específicas. Yo no generalizaría en lo más mínimo estos resultados que además están afectados por aspectos muy concretos y muy específicos a lo que sería posteriormente unas elecciones generales. En las últimas elecciones generales, por ejemplo el Partido Popular ganó a Ciudadanos.

¿Se podrá salir de esto a través de la negociación política? ¿Se ha planteado al menos como hipótesis en el Gobierno del que usted forma parte?

Bueno, es que la negociación política siempre ha estado abierta, pero con unos límites claros que son los límites de la legalidad. Lógicamente, la Constitución Española que es una Constitución abierta da para muchísimas posibilidades.

En su reciente discurso de Nochebuena, el Rey apuntó que no debe caer en el olvido la obligación de afrontar la desigualdad y las diferencias sociales tras la crisis que tanto daño ha hecho a las familias en que tanto ha afectado al futuro de muchos jóvenes. Según la OCDE, el paro entre la juventud española de menos de 25 años ronda el 40 por ciento frente al 8 creo que tiene, por ejemplo, Japón o Alemania. ¿No resulta especialmente cruel esta situación y peligrosa a medio plazo para la estabilidad social de nuestro país?

Por supuesto que es extremadamente cruel. Yo siempre lo digo. El desempleo y el empobrecimiento que trae consigo el desempleo es la principal lacra social de España. Por eso nos tenemos que alegrar. Tuvimos un máximo de la tasa de paro en el 27 por ciento y hoy está ligeramente por encima del 16. Yo estoy convencido de que va a continuar cayendo de forma muy intensa en los próximos meses. El paro es la principal causa de la pobreza la desigualdad en nuestro país, lo estamos viendo en los últimos datos pero todavía queda muchísimo por hacer. Tenemos que crear aproximadamente medio millón de puestos de trabajos al año durante los próximos dos o tres años para llegar a la situación que teníamos en el año 2007, 2008. Ahí es donde está la fuente fundamental de la desigualdad y de la pobreza.

Lo que pasa ministro, es que esta crisis ha dejado trabajadores pobres, trabajadores que no pueden vivir de su sueldo.

Yo creo que también estamos empezando a ver una normalización de la evolución salarial. Las situaciones que vivimos de salarios en año 2010 hasta el año 2013-2014 cuando estábamos en medio de dos recesiones. No son las circunstancias actuales en las cuales llevamos ya tres años y el año 18 estoy convencido que va a ser el cuarto año de recuperación intensa, es decir en torno al 3 por ciento y por lo tanto eso se tendrá que recoger en la negociación salarial y en la negociación entre empresarios y trabajadores

¿Y sin tocar la reforma laboral?

Por supuesto, sin tocar la reforma. La reforma laboral hace especialmente referencia a la flexibilidad en la utilización de los recursos humanos.

Pero, ¿la precarización?

No, no, no, no. Es decir la tasa de temporalidad por ejemplo fuera mucho más alta en el 2008 de lo que tenemos lo que tenemos en estos momentos. Lo que sí hay que hacer es lógica seguir favoreciendo la contratación indefinida y poniendo más dificultades a la contratación temporal sobre todo cuando el contrato no debiera ser temporal que algo que ocurre en España.

Le voy a preguntar algo que seguro que le va a parecer raro. Por su futuro en este ministerio y por su posible candidatura a una vicepresidencia que quedará vacante en el Banco Central Europeo. Sé que no se lo han preguntado nunca. ¿Va a seguir aquí este año? ¿Su idea es buscar otro horizonte? ¿Ha hablado con Rajoy?

Vamos a ver, lo importante es que España consiga el puesto y estoy convencido de que va a ser así. Lo importante es lo importante. Más allá de cuestiones personales. Eso va a ser así. Veremos como en enero se abre la candidatura para sustituir al vicepresidente de Banco europeo. En el Eurogrupo de febrero se votará por mayoría cualificada y después el Consejo Europeo lo ratifique, y después tienes que ir al Parlamento Europeo que hace una valoración del candidato o candidata en cuestión. Lo importante aquí es que el puesto va a ser para España y España va a recuperar una posición que es fundamental en un momento además delicado desde el punto de vista de lo que es la situación económica y muy importante. Estamos claramente infrarrepresentados. Sin duda uno de los factores fundamentales por los cuales España bajo bajó varios puestos en su representación fue la pérdida de presencia del Banco Central Europeo. Yo estoy convencido que eso se va a recuperar, más allá de quien sea el candidato o la candidata.

Pero el candidato, le repito la pregunta, ¿puede ser usted? ¿Ha hablado con Rajoy del tema?

No no no. Esto no una cuestión de personas o de hablar o dejar de hablar de alguien. Yo lo que he hablado ha sido del puesto y que vamos a recuperar ese puesto para España, lo hablamos con el Gobierno alemán hace ya algún tiempo y yo creo que tenemos muchísimos apoyos.

Le voy a plantear la pregunta de otra forma a ver si consigo que me diga algo más concreto. En el supuesto de que al final fuera usted el candidato, ¿le obligaría a dejar este ministerio? ¿Le obligaría a Rajoy a hacer una minicrisis de Gobierno?

Está llegando a unas conclusiones en función de unas hipótesis de partida. Lo que no voy a hacer es especular. El presidente Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y evidentemente si alguien del Gobierno se va al BCE, que no tengo por qué ser yo, ese puesto se tendrá de alguna forma que cubrir. Pero eso es tautología en sí mismo, es una consecuencia necesaria en función de lo que son las circunstancias del Gobierno lo que son las circunstancias del BCE, que es un puesto que se tiene que cubrir por una persona a tiempo completo.

¿Usted se ve este espacio hasta el final de la legislatura?

Yo le tengo muchísimo cariño a este despacho. He pasado momentos muy difíciles, muy complicados y también he pasado momentos muy buenos. Han sido seis años. Llevo ya seis años de ministro y ya es la sexta vez que estoy con ustedes. Se ha convertido en una tradición navideña el que me tengan ustedes que aguantar el primer día de cada uno de los años..

Y ahora mismo ministro, ¿su prioridad es acelerar el proceso de privatización de Bankia en el primer trimestre de este año?

Bankia se tiene que privatizar, pero en función de las circunstancias específicas del mercado y no vamos a vender si no obtenemos un precio adecuado y Bankia vale mucho. Se está acabando el proceso de fusión con BMN. Es el banco más solvente de España y de ahí tenemos que obtener muchísimos recursos y muchísimos rendimientos.

Pero en diciembre se vendió un 7 por ciento de capital por unos 818 millones en 2009, lo cual se hacemos cuentas supone valorar la entidad de unos 12.000. Claro, la cifra es muy inferior a los 22.424 que recibió en el año 2012. ¿Se asume que será imposible recuperar ese dinero?

En estos momentos, la banca española está afectada por una situación de tipos de interés muy reducidos. Si se empieza a modificar la expectativa de evolución de tipos de interés de subida al alza, camos a tener una revalorización muy importante de Bankia. No sería en absoluto raro que se dieran revalorizaciones entorno al 30, 40 o 50 por ciento. Los bancos españoles son muy sensibles a los tipos de interés y si suben los tipos de interés, no tengo la más mínima duda de que podemos tener un incremento del valor de Bankia y lógicamente de nuestra participación de la participación de todos los españoles muy importante en los próximos años. Ahí lo iremos ajustando. Nosotros hemos vendido hace unas semanas el 7 por ciento, pero vendimos el 7 por ciento que Bankia se tuvo que quedar como consecuencia de los procesos de arbitrajes de las preferentes y de las demandas que hubo en los diferentes juzgados. Es decir, que cuando prendimos el primer paquete de Bankia, pasamos del 68 al 61 y volví a subir ese paquete al 68, hemos vuelto a vender el 7 por ciento y hemos obtenido 820 millones adicionales.

Una subida de tipos de interés, ¿sería buena para los bancos o para el conjunto de la economía?

Una subida de tipos de interés, lógicamente para el sector bancario es positiva desde el punto de vista de lo que son sus ingresos. Eso es una evidencia. Pensemos todas las hipotecas que están ligadas a tipos variables, inmediatamente se recoge. Para la economía española, en la medida en la cual supusiera una normalización adicional de la economía europea y que todo va mejor, pues tampoco sería efectivamente malo. Los niveles de tipos de interés que tenemos ahora no son lógicos, son consecuencia de la crisis financiera que hemos vivido, pero los tipos de interés tienen que subir no es lógico que el euríbor esté en niveles negativos.

Subida de tipos, ¿hasta qué nivel?

Siempre será muy moderada.

¿Moderada, cuánto es?

Puede ser medio punto, un 0,75., El Banco Central Europeo lo tendrá que ir produciendo, pero no es lógico que el Euribor esté en niveles negativos y esto hay que decírselo a los españoles. Si hay algo importante, es la ilusión monetaria que se tiene y se cree que cosas que son coyunturales van a estar siempre ahí. Y no van a estar siempre ahí. Por eso, el Gobierno lo que está diciendo es si usted va de alguna forma a contratar una hipoteca a tipo fijo que son bajos y se garantiza unos tipos fijos durante 15 o 20 años.

Pero, unos intereses más caros hace que las empresas tienen que pedir créditos para su actividad, también les cueste más caro endeudarse. Digamos que eso podría ralentizar el crecimiento económico

Depende. Depende de si es a esa normalización va en paralelo...

Cuando bajaron se contaba lo contrario, que era muy bueno que bajaran.

Era bueno que bajaran porque estábamos en una recesión. Pero, los de interés no es lógico que estén en niveles negativos como están actualmente. El Euribor está me parece, en menos 0,15 y eso no es lógico. Y mi obligación como ministro de Economía es advertir a los españoles que seguramente en un entorno de tres cuatro o cinco años, los tipos de interés irán subiendo, moderadamente, pero irán subiendo y eso forma parte del proceso de normalización, que va acompañado de más consumo, más inversión, de más exportaciones, de mayor crecimiento económico. La economía lógicamente se va poniendo ya en una posición en el año 2007, por ejemplo, no teníamos los tipos de interés que tenemos ahora. Cuando lleguemos al entorno del año 2007, va a ocurrir en los próximos dos o tres años en el ámbito en el ámbito del empleo, los tipos no creo que estén como estaban en el año 2007 pero sí estarán más altos de lo que están ahora.

¿Hay alguna fusión bancaria en el horizonte?

No tengo ni idea. No voy a decir que el ministro de economía se entera el último o se entera por la prensa.

¿Sería bueno que hubiera alguna fusión más?

Yo creo que sería bueno que hubiera fusiones transfronterizas, entre países, porque vivimos en una unión bancaria. El mercado ya no es el mercado español; es decir, el supervisor europeo, el responsable de resolución es europeo, tenemos una cosa que se llama unión bancaria que forma parte de la zona euro.

Ministro, le veo muy centrado en el tema bancario y en el tema del banco central Europeo. Reconózcame que algo...

Porque es lo que usted me está preguntando. Si me pregunta de otras cosas, yo le contesto de otras cosas.

Por ejemplo del empleo, ¿cuánto empleo se va a crear este año?

¿En 2018? Yo creo que estaremos alrededor de medio millón de puestos de trabajo en términos de Encuesta de Población Activa, de EPA.

Ahora, una pregunta más difícil. ¿Cómo va a acabar el Atlético de Madrid este año la Liga.

Bueno, vamos a ver. Se incorpora Diego Costa y Vitolo. Yo creo que eso va a ser bueno. Estoy convencido que el Atléti puede ganar la Liga este año. Nos ha ido mal en la Champions, pero podemos ganar la Liga.

Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y le deseo un Feliz Año.

Ha sido un placer. Feliz Año Nuevo.

