Junts per Cataluña asegura que el Estado no podrá evitar la investidura de Puigdemont

A lo largo de los 12 puntos de argumentario 'Junts per Catalunya' afirma que Puigdemont va a ser investido y que el Estado no podrá evitarlo aunque lo cierto es que sigue sin aclarar cómo va a conseguirlo, de hecho, se limita a decir que los catalanes tienen claro que los problemas que ha generado el Estado los tiene que resolver el Estado.

También, en este documento distribuido entre los suyos, lanza un dardo hacia la mayoría de partidos españoles, pero que también puede interpretarse como otro nuevo puñal hacia su potencial socio, hacia ERC, y es que, en pleno debate para desencallar la mesa del Parlament y el futuro Govern, la lista de Puigdemont asegura que solo hay un tipo de personas que no quiere verle como president: aquellos, dicen, que no creen en la democracia. De hecho, ya advierten de que aquello que ha votado el pueblo no puede ser modificado por el Parlament.

En el texto también esgrimen que Puigdemont fue el gran vencedor del 21 de diciembre, que los catalanes no pueden asumir como normal que no se respete el resultado de esas elecciones, o que el estado tiene que aclarar hasta cuándo va a aplicar el 155.

Todo este argumentario está motivado, según figura en el propio documento, por la campaña que han puesto en marcha los medios españoles (esto es literal) para no aceptar la democracia ni los resultados del 21 de diciembre.