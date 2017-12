Inés Arrimadas: "Vamos a intentar presidir el Parlament porque es lo que nos corresponde"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha afirmado este sábado que su partido tratará de presidir el Parlament "porque es lo que nos corresponde". La candidata pidió "tranquilidad, seriedad y responsabilidad" de cara a la constitución de la Mesa del Parlament de Cataluña, órgano que Ciudadanos considera "clave" y que desean presidir "para evitar que las barbaridades de la anterior legislatura puedan volver a llevarse a cabo".

En un acto de Ciudadanos en Jerez de la Frontera, su tierra natal, Arrimadas reconoce que su partido no tiene muchas posibilidades de formar gobierno en Cataluña, pero afirma que los candidatos independentistas están "inhabilitados políticamente para gobernar" y que en Ciudadanos no van a "tirar la toalla". La candidata de la formación naranja ha recordado al expresident Carles Puigdemont, que se encuentra huido en Bélgica, que gobernar la Generalitat "no es jugar al Monopoly", y que no se puede hacer "por Whatsapp".