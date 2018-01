Un youtuber pide perdón tras subir un vídeo bromeando junto a un hombre ahorcado

A sus 22 años, Logan Paul es uno de los youtubers más populares de Estados Unidos. Un joven con más de quince millones de seguidores que, junto a su hermano, el también youtuber Jake Paul, forma una de las parejas de youtubers más polémicas a nivel internacional por culpa de vídeos de bromas pesadas a amigos o molestias a los vecinos.

El pasado 31 de diciembre, Logan Paul, con cuatro millones de seguidores en Twitter, aseguraba a través de la red social que iba a subir "el vídeo más loco y más real nunca antes compartido en sus canales". Un vídeo que publicaba apenas un día más tarde, el día de año nuevo que tuvo que ser borrado apenas unas horas más tarde por su contenido.

El youtuber borró el vídeo en menos de 24 horas

Después de conseguir más de seis millones de reproducciones, Paul Logan decidió borrar su vídeo tras la polémica surgida. Un vídeo en el que aparecía junto a tres amigos paseando por el bosque de Aokigahara, en Japón, mundialmente conocido como el 'bosque de los suicidios'. Tras recorrer este bosque situado en la base del Monte Fuji, Paul y sus amigos descubrieron un hombre ahorcado de un árbol.

Lejos de parar la grabación, Paul comenzó a hacer bromas sobre lo que estaba viendo y reconocía que era "el momento más real que jamás ha grabado". Después de comprobar que había muerto, el youtuber comenzó a hacerle preguntas al cadáver como "¿estás vivo? ¿nos estás jodiendo?". Todo ello mientras su amigos se reían de los chistes de Paul.

Tras abandonar el cadáver, el youtuber sigue como si nada hubiera pasado. De hecho, aprovecha uno de los fotogramas del vídeo en el que aparece junto al hombre ahorcado para ponerlo como fotografía de presentación. Un gesto que ha indignado a las redes sociales e incluso a celebridades como Sophie Turner, Aaron Paul o el también youtuber PewDiePie.

Paul pide perdón

Tras el revuelo ocasionado, Logan Paul ha pedido perdón a través de un comunicado en Twitter. Un comunicado en el que asegura que grabó el cadáver con el objetivo de generar una "concienciación positiva" en Internet: "No lo hago por las visitas. Ya consigo visitas. Lo hice por que pensé que podía generar una concienciación positiva en internet, y no causar esta tormenta de negatividad. Nunca fue mi intención."

"Estoy rodeado de gente buena y creo que tomo buenas decisiones, pero sigo siendo un ser humano. Puedo equivocarme", se disculpaba Logan. Una disculpa a la que se le sumaría varias horas más tarde un vídeo en su canal de YouTube, en el que reconocería sentirse avergonzado por lo ocurrido: "Por favor no lo hagan. No merecen ser defendidas. No espero ser perdonado. Estoy avergonzado de mí mismo".

Las críticas al vídeo

A pesar de las disculpas, un gran número de usuarios e incluso celebridades de talla mundial han denunciado lo sucedido. Entre ellas destaca la actriz Sophie Turner, Sansa Stark en Juego de Tronos: "Eres un idiota. No estás creando conciencia, te estás burlando. No puedo creer lo auto-elogioso que es tu "disculpa". No mereces el éxito que tienes. Ruego a Dios que nunca tengas que experimentar algo así como ese hombre." Por otro lado, el también actor Aaron Paul considera "pura basura" al youtuber: "¡Cómo te atreves! Me das asco. No puedo creer que tantos jóvenes te admiren. Muy triste. Espero que este último vídeo los haya despertado. El suicidio no es una broma. Ve a pudrirte en el infierno."

Entre otros, el youtuber PewDiePie, el que más popular a nivel internacional, también ha criticado la actuación de Logan Paul con una sátira del momento en el que Logan Paul grabó el cadáver: "¡Oh, hemos encontrado un muerto! ¡Qué loco! Déjame grabarle para mi vlog. Deja un 'Like' si tú también estás triste."