Arrimadas, dispuesta a hablar con Podemos para lograr la presidencia del Parlament

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, está dispuesta a hablar con Catalunya en Comú Podem para recabar apoyos con vistas a la investidura, pero matizó que primero esperará a que el presidente de la Generalitat cesado, Carles Puigdemont, fracase en su intento de ser un "presidente holograma".

Arrimadas, que ganó las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña tanto en votos como en escaños en el Parlament, hizo estas declaraciones en Onda Cero cuando se le preguntó por la información que publica este miércoles la prensa de que el PP estaría presionando a Ciudadanos para que pacte con Catalunya en Comú Podem.

La representante de la formación naranja reconoció estar "sorprendida" por las actuaciones del PP y de su líder en Cataluña, Xavier García Albiol, que durante la campaña "nos criticó por plantear que, llegado el caso, pediríamos la abstención a los señores de Podemos". "Cuando uno saca cuatro escaños intenta cambiar de criterio constantemente", dijo en referencia al "horroroso" resultado que sacaron los populares en estos comicios. Arrimadas manifestó que su partido hablará "con todo el mundo", incluido Podemos (está en Catalunya en Comú Podem), pero que lo hará "de mayor a menor" representatividad en la Cámara autonómica (Catalunya en Comú Podem obtuvo ocho escaños). Y lo hará, agregó, aun sabiendo que "siempre que los hemos buscado han estado al lado de los independentistas".

"Hemos ganado las elecciones en el momento más difícil de la historia de la democracia en Cataluña", subrayó Arrimadas, quien explicó que ahora Ciudadanos quiere trabajar de la forma más "inteligente" y estudiar bien "todas las opciones". Además, dijo que lo que hay que estructurar ahora es la Mesa del Parlament, donde quieren impedir que vuelvan a presidir los partidos independentistas, que suman mayoría en la Cámara. "No se puede plantear una investidura si no hay Mesa. Es un asunto procedimental", afirmó, para agregar que a Ciudadanos le toca presidir el Parlament "porque hemos ganado las elecciones".

Sobre el nombre que se pondría encima de la mesa, dijo que "sería lógico" que José María Espejo fuera el candidato, "porque es un grandísimo jurista" y actualmente es el vicepresidente segundo del Parlament. "Lo primero es presidir la Mesa y luego esperar a ver qué van a hacer los independentistas. Vamos a estar al pie del cañón".

Consciente de la mayoría parlamentaria que suma el bloque independentista, no ve "nada fácil" que ERC y Junts per Catalunya puedan llegar a presidir la Generalitat, porque "Puigdemont quiere ser un presidente holograma", es decir, gobernar pero desde Bruselas. Al mismo tiempo, subrayó que esta difícil situación de gobernabilidad en Cataluña no se habría dado si PP y PSOE hubieran cambiado la ley electoral, aunque quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a su electorado. "Ciudadanos se está consolidando en toda España y también en Cataluña. El bipartidismo ya no explica la realidad política. Ahora hay un partido nuevo, de centro, liberal-progresista", defendió.