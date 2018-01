Ni City of Stars ni La Bikina: Amaia de España protagoniza la mejor actuación de 'OT 2017'

Encandiló a la audiencia con su forma de ser, enamoró a todo un país cantando City of Stars y este martes hizo honor al simpático nombre con el que la rebautizaron los fans de OT 2017: Amaia de España.

Después de unas semanas pasando desapercibida con un repertorio de canciones un tanto discreto, la concursante de Operación triunfo brilló anoche con una espectacular interpretación de Shake It Out, un tema de Florence and the Machine.

Aunque los ensayos durante la semana no pronosticaban un buen número, Amaia se ganó la ovación del jurado del programa después de protagonizar una 'performance' impecable.

Mónica Naranjo, que fue la encargada de valorar la actuación, le dedicó a Amaia estas palabras: "Has estado apoteósica, sublime, exquisita, la rehostia".

Amaia se postula como ganadora de 'OT 2017'

Amaia se convirtió en una de las grandes favoritas de la edición a partir de la Gala 0, postulándose desde ese momento como firme candidata para ganar OT 2017.

Este martes, la concursante volvió a demostrar que es merecedora del premio final ejecutando a la perfección el tema de Florence and the Machine con una actitud soberbia.

Pero no todo fue mérito de la artista. El equipo del programa también estuvo muy acertado incluyendo una puesta en escena íntima con un juego de luces que le daban ese punto épico que tan bien le sienta a este Shake It Out.

Claramente, Amaia protagonizó un número para la historia de Operación triunfo y recordó a los espectadores que merece ganar este concurso.