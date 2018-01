El uso frecuente de ibuprofeno perjudica la salud testicular, según un estudio

El uso frecuente de ibuprofeno puede disminuir la producción de testosterona y causar impotencia sexual. Así lo afirma al menos un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y la Universidad de Rennes 1 (Francia), que ha sido publicado recientemente en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Tras realizar un ensayo clínico aleatorizado y controlado, los investigadores han determinado que tomar este antinflamatorio de manera frecuente interfiere con la producción de hormonas como la testosterona por parte de los genitales masculinos. Con el objetivo de contrarrestar este déficit, el cuerpo responde fabricando grandes cantidades de hormonas que estimulan la secreción de testosterona, lo que puede dar lugar al hipogonadismo compensado. Un trastorno que puede provocar, entre otras cosas, disfunciones sexuales, infertilidad, depresión, diabetes y enfermedades autoinmunes o cardiovasculares.

El estudio

Para llegar a esta conclusión, los investigadores de la Universidad de Copenhague (Dinamarca) y la Universidad de Rennes 1 (Francia) llevaron a cabo un ensayo clínico en 31 hombres de entre 18 y 35 años. El equipo de investigación suministró dos pastillas de ibuprofeno de 600 miligramos cada día durante seis semanas a 14 de ellos, mientras que a los 17 restantes se les administró un placebo.

A partir de la segunda semana, los voluntarios que tomaron ibuprofeno presentaban niveles normales de testosterona. No obstante, también presentaban cantidades anormalmente altas de hormona luteinizante (estimuladora de la hipófisis) que estimula la producción de testosterona en los testículos. Este desequilibrio es el que puede provocar el hipogonadismo compensado.

Los efectos pueden ser reversibles

Por otro lado, con el objetivo de comprobar cómo el ibuprofeno afecta a los órganos reproductivos masculinos, los investigadores han realizado ensayos con tejido obtenido de testículos de pacientes de cáncer de próstata. Según relata el estudio, el uso frecuente de ibuprofeno reduce también la actividad de los genes de las hormonas que producen los testículos, como la testosterona.

Sin embargo, los efectos del ibuprofeno sobre la salud testicular pueden ser reversibles, tal y como demuestra el estudio. Por lo tanto, el consumo habitual de ibuprofeno puede provocar el hipogonadismo compensado, un trastorno que puede provocar impotencia sexual, entre otras cosas, pero que puede ser revertido.