PP, PSOE y Cs amenazan con recurrir la investidura telemática de Puigdemont

La expresidenta del PP catalán y actual miembro de la Mesa del Congreso, Alicia Sánchez-Camacho, ha asegurado este miércoles que no se puede producir una investidura telemática o vía Skype de Carles Puigdemont, ya que, según ha dicho, sería contraria a la Ley de Presidencia de la Generalitat y al propio reglamento del Parlament. Según ha dicho, su partido recurrirá si se da ese paso.

Sánchez-Camacho ha admitido que la toma del acta de diputado puede hacerse por escrito o por vía notarial, pero ha recalcado que "lo que no puede hacerse telemáticamente" es la investidura, tal y como recogen la Ley de Presidencia o el reglamento de la Cámara. "Debe presentarse un programa de Gobierno de manera presencial y cualquier modificación que alterara eso sin duda tendría que ser analizada por nuestro Estados de Derecho y recurrirse en tanto en cuanto va en contra de la Ley de Presidencia y del reglamento", ha dicho Sánchez-Camacho en una entrevista en Telemadrid.

En este sentido, ha subrayado que una investidura de forma telemática "podría ser ilegal" y "absolutamente constitutiva de una actuación al margen de la ley". "Lo que tiene que hacer Puigdemont es venir a España, dar la cara y asumir su responsabilidad porque ha llevado a Catalunya al precipicio", ha enfatizado.

Sánchez-Camacho ha indicado que el Gobierno de Mariano Rajoy "va a estar siempre en el sentido común" y la "legalidad", no en el "absurdo" que pretende el expresidente catalán porque el programa de gobierno debe "presentarlo el candidato" ante el Parlamento.

Arrimadas, contra un president holograma

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha alertado que un presidente catalán 'holograma o por Skype (...) degradaría todavía más la imagen' del Parlament, y ha tildado de 'nueva ocurrencia' de los independentistas la posibilidad de que Carles Puigdemont sea investido por 'plasma'.

En rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas se ha referido a esa posibilidad y ha dicho: "Ya está bien de tanto ridículo". Pese al acuerdo con ERC, Arrimadas ha considerado que "no se puede ser presidente de la Generalitat estando huido en Bruselas, con graves cargos judiciales a sus espaldas y sin cumplir las leyes": "No se puede aceptar", ha recalcado.

La ganadora de las elecciones del 21 de diciembre ha reclamado que "vuelva la normalidad" a Cataluña y, en este sentido, ha señalado que "lo normal no es debatir si el expresident huido puede ser investido por Skype". Ha esgrimido, asimismo, que el cumplimiento del reglamento del Parlament "no se acuerda en Bélgica", aunque no ha avanzado si Ciudadanos presentará algún recurso o solicitará informe a los letrados de la cámara catalana en el caso de que, finalmente, la investidura "se haga por plasma".

El PSC recurrirá si se fuerza el reglamento

El PSC presentará un recurso al Tribunal Constitucional si la mayoría independentista en Cataluña fuerza el reglamento del Parlament para permitir una investidura telemática del candidato de Junts pel Catalunya y jefe del Govern cesado, Carles Puigdemont. Así lo ha anunciado este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados la 'número dos' del PSOE, Adriana Lastra.

"Cada vez que el PSC entendía que se forzaba el reglamento de la Cámara hemos recurrido esa interpretación que hacía la Mesa de la Cámara", por lo que si se repite un episodio parecido, "si se fuerza el reglamento", los socialistas catalanes recurrirán al TC para "defender las instituciones catalanas", ha adelantado la diputada asturiana.

En un receso de la comisión sobre el modelo territorial, que este miércoles ha iniciado sus primeras comparecencias con los 'padres' de la Constitución, Lastra ha advertido de que Cataluña "no se merece un presidente por Skype", sino un jefe de Gobierno que esté presente en el territorio, que abandone la unilateralidad, vuelva al marco constitucional y gobierne para "todos los catalanes", no sólo para los partidarios de independizarse de España.