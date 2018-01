La cantante irlandesa Dolores O'Riordan, líder y vocalista de la banda The Cranberries, ha fallecido a los 46 años en Londres, según ha anunciado su agencia de publicidad en un comunicado. La nota explica que la artista ha muerto "súbitamente" en la capital del Reino Unido, donde -según explican- se encontraba efectuando "una breve sesión de grabación". La noticia llega después de que The Cranberries cancelasen la gira prevista para el verano pasado alegando motivos de salud de la cantante.

La banda irlandesa debutó en 1993 con ‘Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?’, un disco que llegó con todas las letras firmadas por su vocalista y que fue el primer paso de un exitoso viaje musical que tuvo su mejor momento a finales de los años noventa.



Un año después de aquella primera referencia llegó a las tiendas la segunda entrega de la banda, un disco más llamativo que su debut y que consagró al grupo gracias a dos sencillos tremendamente poderosos como ‘Zombie’ y ‘Ode to My Family’. ‘No need to argue’ llegó al número uno de las listas de éxitos de numerosos países europeos y al segundo puesto de las listas inglesas y vendió millones de copias. El éxito de la segunda entrega de los irlandeses consagró al grupo que superó los siete millones de copias vendidas con su siguiente trabajo, ‘To the Faithful Departed’.

En los siguientes años la banda editó dos álbumes más ‘Bury the Hatchet’ (1999) y ‘Wake up and Smell the Coffee’ en 2001 antes de un retiro de 11 años. En los que la banda dirimió sus diferencias en los tribunales.

Al margen de la banda, O'Riordan editó dos discos bajo su nombre en los años en los que el grupo estuvo en reposo. En el año 2007 llegó 'Are you listening' y dos años más tarde 'No baggage', dos discos que no funcionaron mal en Irlanda pero que estuvieron lejos de alcanzar el éxito de los primeros trabajos de The Cranberries.

Tras algunos cambios en la formación, el grupo volvió a las tiendas con ‘Roses’, un regreso a sus orígenes que se topó con la realidad de la crisis de la industria musical. Si sus anteriores discos vendieron millones de copias el regreso de los irlandeses apenas llegó a las cien mil unidades vendidas en Europa. La última referencia del grupo llegó en 2017. ‘Something else’ resultó un disco de versiones de sus grandes canciones en formato acústico e iba a ser el álbum con el que los irlandeses iban a regresar a la carretera en mayo de 2017. La gira, que arrancó en Polonia, se canceló a finales de ese mismo mes por motivos de salud de la cantante hoy fallecida, que hubiera actuado en Madrid y Barcelona en el mes de junio.

Poco antes de Navidad, O'Riordan publicó un post en Facebook en el que afirmaba "sentirse bien" y en el que comentaba que había hecho su "primer concierto en meses", hecho que llevó a muchos fans a creer que su vuelta a la actividad profesional era una realidad.

La cantante irlandesa deja tres hijos, los tres de su relación con el también músico Don Burton, parte de Duran Duran con quien estuvo 20 años casada hasta su divorcio en 2014. "La familia está devastada tras conocer la noticia y ha pedido que se respete su privacidad en este momento difícil", explica el comunicado hecho público esta tarde.