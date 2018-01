La Policía alerta sobre los bulos que puedes recibir a través de WhatsApp

No, WhatsApp no dejará de ser gratuito. A través de su cuenta oficial de Twitter, la Policía Nacional ha alertado sobre un nuevo bulo relacionado con WhatsApp que recorre las redes sociales y el servicio de mensajería más popular de forma recurrente durante los últimos meses. Un bulo que asegura que WhatsApp comenzará a cobrar por sus servicios próximamente por una supuesta Ley que entrará en vigor próximamente.

Para revertir esta situación, el emisor de la alerta pide que reenvíes el mensaje a 18 contactos. Una vez hecho esto, tal y como explica el mensaje, tu icono de WhatsApp se volverá azul, por lo que tu cuenta continuará siendo gratuita. Además, con el objetivo de convencer al receptor del mensaje sobre la veracidad del contenido, el mensaje asegura que esta decisión "ya ha salido en la tele" e incluso pide a los contactos que esperen a una determinada hora para que comprueben la veracidad de la alerta.

Fíate únicamente de informaciones directas de fuentes oficiales

Ante este mensaje, el cuerpo nacional pide a sus seguidores que tan solo se fíen de informaciones directas de fuentes oficiales: "Que noooo, que WhatsApp no deja de ser gratis. No reenvíes cadenas y recuerda: solo informaciones directas de fuentes oficiales".

Por lo tanto, a menos que WhatsApp comunique a través de sus fuentes oficiales que comenzará a cobrar a sus usuarios, algo que no contempla por el momento, este servicio de mensajería instantánea continuará siendo completamente gratuito. Desde que se conviriera en una plataforma completamente gratuita (anteriormente costaba 0,99 euros al año) la compañía no contempla volver a cobrar a sus usuarios puesto que genera ingresos por otros medios.

Un segundo bulo relacionado con un número de teléfono

Por otro lado, la Policía ha alertado a través de sus redes sociales sobre un segundo bulo que recorre WhatsApp. En esta ocasión, el cuerpo nacional muestra un mensaje que alerta sobre un número de teléfono fraudulento: "Si os llaman del teléfono XXXXXXXXX, no llaméis para ver quién os llamó. Es un teléfono trampa. Os cobrarán la llamada a 1.500 euros. Es una información de las asociaciones de consumidores. Pásalo. Es una estafa muy elaborada, cuidado. Me lo han mandado de la asesoría jurídica de la OCU. Pásalo a todos tus contactos, es urgente. Lo he buscado en Internet por si fuera un bulo, pero hasta Telefónica lo ha confirmado."

Ante este mensaje, la Policía ha asegurado que se trata de un bulo y que no te cobrarán 1.500 euros por llamar a ese número de teléfono. En definitiva, antes de hacer caso a las cadenas de mensajes, es importante contrastar la información para saber si la información es real o no.