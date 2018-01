Condenas y claves de la sentencia del 'caso Palau'

El tribunal acuerda el comiso de las gananciales obtenidas por CDC por el cobro de 6,6 millones de euros en comisiones ilícitas de Ferrovial a través del Palau a cambio de obra pública. Por estos hechos se ordena a Fèlix Millet el decomiso de 2,8 millones y a Montull de 700.000 euros

Condenado el expresidente del Palau de la Música, Fèlix Millet, a 9 años y ocho meses de prisión y a una multa de 4 millones de euros por el saqueo de la institución musical. El fiscal pedía 14 años y nueve meses.

Los delitos de Millet

Se le considera autor de un delito continuado de malversación y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsificación en documento mercantil cometido por funcionario público, delito continuado de tráfico y un delito de falsedad contable, delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.

Condenado el exdirector del Palau de la Música, Jordi Montull, a 7 años y seis meses de prisión por los delitos de malversación de caudales públicos, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; tráfico de influencias; blanqueo de capitales; y delito contra la Hacienda Pública. El fiscal pedía 10 años y diez meses. A los dos se les aplican las atenuantes de confesión, disminución del daño y la atenuante por lo prolongado del procedimiento penal, por dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, y se les condena a abonar a las distintas entidades del Palau 23 millones de euros de manera conjunta y solidaria.

Condenada Gemma Montull a 4 años, seis meses y 22 días de prisión por delito continuado de malversación de caudales públicos y apropiación indebida en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público y un delito de falsedad contable; delito continuado de tráfico de influencias y delito de blanqueo de capitales. Además, multa de 2.663.955,16 euros.

Condenado el extesorero de CDC Daniel Osàcar a 4 años y cinco meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencias, delito de blanqueo de capitales, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito de falsedad contable. Además, deberá pagar una multa de 3.796.555,40 euros. El fiscal pedía 8 años de prisión.

Otras condenas

Condenados los ex asesores fiscales del Palau: a Raimon Bergós a 2 años de prisión y una multa de 7.500 euros por un delito de falsedad en documento mercantil cometido por particular; a Santiago Llopart a 1 año y nueve meses de prisión y 2.700 euros por delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, y a Edmundo Quintana a ocho meses de prisión por un delito contra la Hacienda Pública. Absueltos los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elízaga de la acusación de delito societario de administración desleal y de tráfico de influencias, al haber prescrito los delitos que les atribuían. Para los dos, el fiscal pedía 5 años de prisión.

Los pagos de Ferrovial

La sentencia considera probado que desde 1999 hasta 2009 Ferrovial pagó a CDC 6,6 millones de euros más 3,5 a Millet y Montull, a cambio de obtener concesiones de obra pública. Absuelta la exdirectora de patrocinios, marketing y publicidad del Palau de la Música Rosa Garicano. El fiscal pedía 3 años y medio por tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Las esposas, condenadas

Condenadas las esposas de Fèlix Millet, Marta Vallès, y la de Jordi Montull, Mercedes Mir, a pagar respectivamente 5,2 millones y 375.000 euros, como partícipes "a título lucrativo" dentro del expolio del Palau de la Música.

Las bodas de las hijas

El tribunal considera probado que Fèlix Millet también pagó las bodas de sus hijas Clara y Laila a cargo del Palau y que se celebraron en la institución musical por un importe total de 164.269 euros: según el fallo, para la de Clara se utilizaron 51.487 euros y para la de Laila, 112.782.

Condena a tres exresponsables de las empresas New Letter, Mail Rent y Letter Graphic --Pedro Luis Rodríguez, Vicente Muñoz y Juan Antonio Menchén-- a un año y nueve meses de prisión cada uno, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular, y a sendas multas de 2.700 euros.

Condena a sendos exresponsables de las empresas Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, e Hispart, Juan Manuel Parra, a ocho meses de prisión y multa de 900 euros por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. Absuelto el publicista Marc Martí de la acusación de falsedad en documento mercantil cometido por particular al haber prescrito los hechos que se le atribuían.