La hora de la verdad para el pacto educativo

Los grupos parlamentarios entran por fin en harina después de más de un año de trabajos previos, de escuchar a más de 80 comparecientes y consensuar un guión de 15 puntos sobre el que asentar el acuerdo.

Comenzarán debatiendo sobre “El sistema educativo español: principios, realidades, desafíos y fines”, el primero de esos 15 puntos, entre los que se abordarán también cuestiones espinosas y que serán claves para superar desacuerdos históricos: "No se le escapa a nadie que ha habido un debate permanente sobre la posición de la enseñanza concertada en España o, dicho de otra manera, sobre el papel que tiene que tener la educación pública como eje vertebrador del sistema educativo", subraya Luz Martinez Seijo, portavoz de Educación del PSOE en el Congreso, como uno de los temas más complicados para el acuerdo. La financiación es otro de los asuntos clave: "No puede ser creíble que apostemos por un modelo de formación del profesorado potente, por un refuerzo de la educación inclusiva en el aula, por la Formación Profesional o por dignificar la educación pública, con todo lo que eso conlleva, si no hay un compromiso serio de financiación del sistema educativo. Hay que recordar que se han perdido más de 8.000 millones de financiación en España en estos últimos años", añade la portavoz.

La enseñanza de la religión ( o de las religiones como se ha concretado en el guion del acuerdo ) - que la LOMCE volvió a hacer computable para la nota - es otro de los puntos que pueden complicar el pacto.

En principio los grupos tienen hasta mayo para consensuar una propuesta y elaborar un documento que sirva de base a la nueva ley aunque pueden ampliar el plazo.

Esquerra Republicana ya ha dicho que no lo suscribirá en protesta por la gestión del Gobierno de la crisis por la crisis catalana.