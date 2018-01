Roger Torrent: "Es mi deber defender la libertad de expresión de todos los que están aquí y, por supuesto, de los que no están"

Roger Torrent, con 38 años, se ha convertido este miércoles en el presidente del Parlament más joven con el apoyo de Junts per Catalunya, ERC y la CUP. Sustituye en el cargo a Carme Forcadell, que ha estado al frente tras algo más de dos años complicados. El nuevo presidente de la Cámara ha comenzado su primer discurso recordando a los ocho diputados ausentes y ha centrado buena parte de su intervención en pedir "diálogo", "colaboración" y "respeto", en tono conciliador: "Más allá de las convicciones están los principios y yo voy a hacer de la democracia y la convivencia los pilares fundamentales de mi mandato. Quiero contribuir a unir a la sociedad catalana".

Torrent ha optado por un mensaje conciliador pero ha recordado que "no sería honesto y, sobre todo, no sería responsable si no denunciara los escaños vacíos": "En esta Cámara hay 135 voces y tengo que defender el derecho de expresión de todas, de las que están aquí pero, especialmente, de las que no pueden estar aquí”.

El nuevo presidente ha asegurado que trabajará para que esta sea una legislatura de "convivencia" y ha destacado que entre sus prioridades están "poner fin inmediatamente a la intervención" de las instituciones catalanas y "recuperar la normalidad", por eso, trabajará "de forma incansable para que la política vuelva a estar en el centro de todo".

"La presidenta Forcadell dejó entrar a las reuniones de la mesa los representantes de partidos que no formaban parte. Anuncio que quiero dar continuidad a esta medida para que todos representamos una parte del país", ha destacado.

Su cambio en Twitter

Durante su discurso, Torrent ha evitado en todo momento cualquier referencia a la República y ha cambiado su presentación en su perfil de Twitter. Desde que ha sido elegido esta mañana por la Cámara, se presenta como el "15º presidente del Parlament de Catalunya" mientras en su anterior perfil se podía leer "diputado del Parlament de la República catalana".

TWITTER