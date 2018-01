Jack White lidera una nueva tanda de confirmaciones del Mad Cool Festival

Mad Cool Festival 2018 suma este jueves un total de 15 nuevos nombres a su cartel, comenzando por Jack White y continuando por Young Fathers, Wolf Alice, Toundra, James Bay, Leon Bridges, Richie Hawtin, Eels, Rufus T Firefly, Daniel Avery, Blackbear, Biznaga, Kevin Morby, The Big Moon y Odesza.

Estas confirmaciones se suman a las ya conocidas de Pearl Jam, Kasabian, Massive Attack, Depeche Mode, Queens of the Stone Age, Justice, Snow Patrol, Nine Inch Nails, Franz Ferdinand, Alice in Chains, Rival Sons, Jack Johnson, Fleet Foxes, MGMT, At The Drive In y muchas más. Los abonos de tres días están agotados pero las entradas de día y los diferentes paquetes pueden comprarse en www.madcoolfestival.es.

Mad Cool se traslada en 2018 de la Caja Mágica a un nuevo recinto ubicado al norte de Madrid. Esta localización, que lleva por nombre Espacio Mad Cool, está situado en Valdebebas-Ifema; se ha concebido para albergar a 80.000 personas y tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados.

Nuevas confirmaciones



Jack White, quien fuera líder y fundador de The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather regresará a España por primera vez desde el año 2012. White presentará en Mad Cool 2018 su nuevo trabajo Boarding House Reach y lo hará ocupando uno de los dos slots principales reservados para el viernes 13 de julio.

Richie Hawtin Close será uno de los nombres que se incorpore a la oferta electrónica de la edición 2018. Tras más de 20 años de carrera, el DJ y productor canadiense es uno de las máximas figuras de la historia del techno. También estarán el vanguardista Daniel Avery y el dúo superventas Odesza.

Entre las nuevas confirmaciones destaca el inconfundible Eels presentando su próximo álbum. Mark Oliver Everett (también conocido como Mr. E) se ha convertido en un artista de culto gracias a su personalísima visión del mundo que ha plasmado tanto en discos como en libros.

El saber hacer de las bandas de Mad Cool 2018 también se reparte entre el exitoso cantante y compositor británico James Bay, el soul añejo de Leon Bridges y los devaneos psicodélicos de Kevin Morby.

Wolf Alice, la banda liderada por Ellie Roswell, también visitará Mad Cool 2018 tras su reciente gira por salas. Después de cancelar su participación en la pasada edición del festival, el cuarteto regresa a Madrid con una dosis extra de experiencia tras la publicación de su exitoso álbum Visions Of A Life.

Por su parte, The Big Moon, trío de rock femenino que está causando furor en Reino Unido gracias a su actualización de los sonidos grunge y britpop, brillará con luz propia en esta nueva edición.

El espacio a los sonidos urbanos se diría otra de las marcadas características del cartel de la presente edición. Entre las nuevas incorporaciones se incluyen el trio multicultural de Edimburgo Young Fathers y el rapero norteamericano Blackbear, que realizará en Mad Cool su primer concierto en nuestro país.

Apuestas nacionales



Toundra, Rufus T. Firefly y Biznaga formarán filas en Mad Cool. Tanto Rufus T. Firefly como Biznaga han sido reconocidos por Periodistas Asociados de Música (PAM) como finalistas para la tercera edición del Premio Ruido: el galardón que reconoce los 11 mejores trabajos discográficos publicados en 2017.

Con estas 15 nuevas confirmaciones Mad Cool Festival 2018 suma un total de 75 artistas en su cartel. En breve habrá más confirmaciones.