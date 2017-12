Diez claves musicales de 2017

Resumir un año en diez momentos que capten la esencia de lo que ha sido no es tarea fácil. Requiere hacer examen de conciencia poco antes de las uvas y pensar qué ha dejado huella y qué seguirá siendo importante, incluso más allá del 2017.

La ola feminista

Nunca antes se había hablado tanto (y de forma tan masiva) sobre feminismo. Un debate social con muchos frentes (Hollywood, Instagram o el prime time televisivo) que también se ha instalado con fuerza en el panorama indie: Lidia Damunt canta contra el patriarcado, Las Odio se mofan del (machista) Indiespañol, Anntona ironiza sobre la importancia del tamaño del pene, El Perfil De La Tostada deja en evidencia a los grandes festivales y el colectivo Indie En Femenino reivindica sin descanso el (a menudo invisibilizado) talento musical de las mujeres. ¡Nos sumamos a esa ola!

El regreso de OT

Al principio pasó desapercibido, como un Gran Hermano más. Todo el mundo tiene la sensación de que es lo mismo que ha visto ya mil veces. Pero es cierto que esta edición tiene varios elementos diferenciadores respecto a las anteriores: Guille Milkyway y Los Javis sean profesores, un casting que no sólo buscaba chorros de voz y, sobre todo, una selección de temas más abierta. Escuchar Con las ganas de Zahara en prime time fue un rayo de esperanza, aunque luego nos decepcionara.

'Britpop' contra el terrorismo

Dice el refrán que "quien canta sus males espanta" y eso mismo hizo una mujer en Manchester, el pasado 25 de mayo, tras un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado terrorista del Manchester Arena. La canción escogida fue el Don't Look Back In Anger [no mires atrás con ira] de Oasis, pero la mujer en cuestión no cantó sola: poco a poco la multitud empezó a sumarse y, en cuestión de horas, el tema ya se había convertido en un símbolo al que, además de los propios hermanos Gallagher (por separado), también han recurrido Coldplay y Ariana Grande —la explosión se produjo al final de su concierto— e incluso Metallica.

Gata Cattana y otras despedidas

Empezamos el año con la muerte de Paloma Chamorro, todo un símbolo de la Movida Madrileña y de esos programas de televisión que echamos tanto de menos. Poco después nos quedamos sin el movimiento de caderas de Chuck Berry, el soul de Charles Bradley y el rock más clásico de Tom Petty. Pero la muerte que más nos sorprendió fue la de alguien a quien ni conocíamos: Gata Cattana. Falleció con 26 años dejando un disco grabado maravilloso. No se nos ocurre una despedida mejor.

Un año de grandes lanzamientos

2017 será recordado como el año en el que Despacito rompió todos los récords de la música, pero mientras Luis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber y también Ed Sheeran arrasaban en las discotecas (y plataformas de streaming) de medio mundo, la industria discográfica ha seguido publicando grandes trabajos. Este año hemos podido escuchar nuevas canciones de varios pesos pesados: U2, Arcade Fire, The xx, Chuck Berry (¡el primero desde 1919!), Bjork, Blondie, LCD Soundsystem, The Jesus & Mary Chain, The National, Bomba Estéreo... Y en España también ha habido lanzamientos sonados: Los Planetas, Bunbury, Vetusta Morla, Xoel López..

Camela en el Sonorama

El Sonorama lleva años incluyendo en su cartel a algún grupo o artista inesperado, a una vieja gloria. Ya lo hizo con Raphael y el Dúo Dinámico y este año sorprendió de verdad con Camela. Los indies ya no tenían que esconder que se sabían todas sus canciones. Uno de los conciertos del año en uno de los festivales del año, que no se cumplen 20 años de trayectoria todos los días.

Una nueva forma de disfrutar de los conciertos

No es algo específico del 2017 porque lleva años fraguándose pero este año ha brotado la queja. El rechazo del público y del artista a quien va a un concierto a hablar con su amigo de las vacaciones, por el simple hecho de hacerse una foto y decir que estuvo allí. No, no queremos a gente así entre el público. Ya lo ha dicho Pucho (de Vetusta Morla) o Rayden y, por desgracia, se repite muy a menudo en las salas de conciertos de todo el país. Menos móviles y más directos. Que una pantalla nunca os separe de lo que se vive en el escenario, delante de vuestras narices.

El dilema del Mad Cool

La muerte del acróbata Pedro Aunión durante la última edición del festival Mad Cool nos dejó a todos descolocados, pero el hecho de que los organizadores dieran tan pocas explicaciones y que, además, optaran por seguir con los conciertos como si no hubiera pasado nada, ha suscitado muchísimas críticas. Entre los argumentos a favor y en contra se han mezclado la seguridad, la ética, las condiciones laborales, lo que (dicen que) el propio artista habría querido o los derechos del público. Y hay opiniones para todos los gustos, pero antes del próximo verano habría que tener algo claro: ¿hemos hecho todo lo necesario para evitar que algo así vuelva a pasar?

El Nobel de Bob Dylan

Es una pena que al final se hablara más de si Bob Dylan iba a recoger el premio que del premio en sí. ¡El Nobel de Literatura! ¡a un músico! Es una de las mejores noticias de este 2017. Mientras no haya una categoría específica, esto es más que un reconocimiento a que la música es un arte y una ciencia tan valiosa en nuestra sociedad como otras. Las letras de Bob Dylan sí que tienen química.

El trap y C. Tangana

Pocos temas han despertado tanto interés en la prensa musical, últimamente. ¿Qué es el trap? ¿Qué tiene de especial para que tanta gente vea esos vídeos en YouTube? ¡Si hasta Los Planetas y El Último Vecino han coqueteado con Yung Beef y La Zowi, respectivamente! C. Tangana no quiso hablar del tema con nosotros y sus declaraciones sobre el machismo generaron miles de comentarios (de amor y odio), pero tanto si hace trap como si hace pop, es innegable que se ha hecho un hueco en la élite musical. Vale, quizá no tan grande como la lona (tamaño edificio) con la que promocionó su disco en la Gran Vía de Madrid, pero sí lo suficiente como para haber convertido Mala Mujer en un éxito mainstream.