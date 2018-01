El polémico libro sobre Donald Trump dará el salto a la televisión

El pasado 5 de enero, el periodista Michael Wolff publicaba 'Fire and Fury'. Un libro sobre los cien primeros días de Donald Trump al frente de la Casa Blanca en el que se revelan algunos de los secretos más oscuros del mandatario estadounidense desde que juró su cargo. Una obra que se convertía, en apenas unos días, en un éxito de ventas a nivel mundial.

Las duras críticas del presidente de los Estados Unidos hacia esta obra, quien aseguraba que estaba repleta de "mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", no han hecho más que popularizar este libro que dará el salto próximamente a la pequeña pantalla, tal y como ha contado The Hollywood Reporter.

El libro da el salto a la televisión

Tras el éxito de este libro, la compañía Endeavor Content ha adquirido los derechos para adaptar 'Fire and Fury' a la pequeña pantalla. Un proyecto que contará con el propio Michael Wolff como uno de los productores ejecutivos y con el veterano productor ejecutivo de canales como Channel 4 y la BBC, Michael Jackson, que actualmente se encuentra a cargo de la productora independiente Two Cities Television.

El medio especializado no ha ofrecido más detalles sobre esta producción. De hecho, por el momento se desconoce el canal en la que será emitida. Por lo tanto, el proyecto se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, así que habrá que esperar varias semanas para que la serie basada en los primeros días de Donald Trump en la Casa Blanca coja forma.

Trump reclamó que se cancelara el libro

Después de que Wolff anunciara la publicación inminente de su obra, la Casa Blanca intentó detener su lanzamiento. Sin embargo, este gesto provocó que la fecha de publicación se adelantara del 9 de enero al 5 de enero. El libro se agotó en cuestión de minutos en un gran número de librerías, que incluso abrieron a medianoche para que los clientes pudieran hacerse con una copia de este libro.

Desde entonces, 'Fire and Fury' se ha convertido en un éxito global. El libro, que actualmente es el más vendido de cualquier género en todo el mundo, ha vendido sus derechos a 32 países y se espera que salga traducido al castellano, y a otros países, próximo 28 de febrero.