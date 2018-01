Un selfi subido a Facebook se convierte en prueba clave para resolver un crimen

Un selfi publicado en Facebook se ha convertido en la prueba clave que ha ayudado a la policía canadiense a identificar a Cheyenne Rose Antoine como la asesina de su Brittney Gargol, su mejor amiga.

En 2015, el cuerpo de Gargol apareció sin vida, tal y como cuenta el diario Saskatoon Starphoenix, en una carretera cercana a un vertedero en la localidad canadiense de Saskatoon. Junto a su cadáver, los investigadores encontraron un cinturón, con el que había sido estrangulada. Una prueba que fue considerada como insuficiente en su día para dar con el asesino de la joven, pero que se ha convertido en fundamental gracias a una fotografía de Facebook.

Las amigas salieron juntas la noche de la desaparición

Según el testimonio de Cheyenne Rose Antoine a la policía, su mejor amiga y ella acudieron a una fiesta durante la noche de su desaparición. Tras visitar varios bares de la zona, Gargol se marchó junto a un chico, mientras que Antoine volvió a casa de su tío.

A la mañana siguiente, tal y como cuenta Antoine, la joven le preguntó a su amiga a través de un mensaje de Facebook sobre su paradero: "¿Dónde estás? No he sabido nada de ti. Espero que hayas llegado bien a casa". Sin embargo, nunca obtuvo respuesta. Horas más tarde, el cuerpo de la joven de 18 años aparecía sin vida en la carretera. La policía intentó verificar la versión de Antonie, pero no pudo.

Antoine confiesa ser la asesina de Gargol

Al ser incapaces de verificar la versión de Antoine, la policía rastreó las redes sociales de ambas. Fue entonces cuando descubrieron una fotografía que resultó ser determinante en el perfil de ambas. Un selfi que fue colgado en la red social horas antes de la desaparición de Gargol en la que aparecen las dos jóvenes antes de salir de fiesta.

Una instantánea en la que aparecía el cinturón que fue hallado junto a la víctima atado sobre la cintura de Antoine. A pesar de que en un primer momento negó estar relacionada con la muerte de su amiga, finalmente confesó que ambas chicas habían bebido, que se habían drogado y que habían comenzado una fuerte discusión.

Una discusión que acabó con Antoine estrangulando a su mejor amiga con el cinturón. La joven también reconoce que el mensaje que publicó en Facebook fue una maniobra de distracción y que había comprobado que estaba muerta. Tras su confesión, la joven ha sido condenada a siete años de cárcel acusada de homicidio voluntario.