La respuesta de un hotel a una 'youtuber' que pide 5 noches gratis a cambio de publicidad

Desde que las redes sociales irrumpieron en nuestras vidas, han ido aparecido paulatinamente nuevas formas de ganarse la vida más allá de los empleos tradicionales. En este sentido, podemos hablar de las influencers, donde una persona sube fotos a sus redes sociales o sube vídeos a su canal de Youtube (youtubers) y le pagan por ello. Ya sea patrocinando ciertas marcas o sitios turísticos.

Muchos de ellos incluso van a restaurantes u hoteles gratis o con algún tipo de beneficio especial a cambio de hacerles buena publicidad. Aunque este tipo de trabajos han sido bien acogidos por ciertas empresas, hay muchos otros reacios a estas nuevas prácticas.

The White Moose Café, un hotel de Dublín (Irlanda), recibió hace unos días por correo una petición de una youtuber, Elle Durby, donde solicitaba una estancia de 5 noches gratuitas a cambio de hacerles publicidad. La respuesta del hotel fue un no rotundo.

El hotel contesta a la jóven a través de un post Facebook

Paul Stenson, el empleado que se encargó de contestar a la jóven, decidió hacerlo a través de la red social Facebook, adjuntando el correo de Durby. Lo primero que hace es dar las gracias por haber hecho la petición, pero seguidamente comenta que "hay que tener huevos para enviar un correo electrónico como ese".

A continuación, se pregunta lo siguiente: "Si yo te dejo dormir aquí, ¿quién pagará al personal que te cuida? ¿Quién va a pagar a las amas de casa que limpian tu habitación? (...) Tal vez debería decirle a mi personal que aparecerán en su video en lugar de recibir el pago por el trabajo realizado mientras está en el hotel."

Asimismo, aprovecha uno de los párrafos para destacar el "seguimiento que tienen en redes sociales". Al final del post, y por si no había quedado claro, escribe: "la respuesta es no".

Elle Durby: "He sido humillada"



Cuando la 'youtuber' vio la respuesta del hotel no tardó en subir un vídeo a su canal expresando lo enfadada que estaba ante el hecho. Titulado "Estuve expuesta (QUÉ EMBARAZOSO", Durby explica al principio que ella no suele darle importancia a este tipo de cosas pero que cuando lo vio la publicación esa misma mañana empezó a sentir todo tipo de emociones al mismo tiempo. "Nunca he sentido este tipo de cosas al mismo tiempo en mi vida. Estaba enfadada, triste, decepcionada, avergonzada, con ansiedad. He sido humillada".

En su vídeo explica, entre otras cosas, a lo que se dedica y afirma que el trabajo de influencer, es el único que le ha hecho "feliz" de verdad. Además, ella siente que con este trabajo ayuda a los demás y que se ha encontrado con cosas tan "impresionantes" como poder tener tu propia "marca". Por eso, della afirma que no siente que haya hecho algo "mal" en ningún momento, mandando ese correo ya que podría haber ayudado al "negocio" de The White Moose Café.