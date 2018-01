Gregorio Serrano ha comparecido en la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de las actuaciones del Gobierno ante la nevada del 6 y 7 de enero que dejó atrapados en la AP-6 a miles de conductores. Entonces, recriminó a los conductores no haber tomado las medidas necesarias y, además, escribió un polémico tuit: "Pido disculpas a todos los que estén molestos porque la tarde de la tremenda nevada sobre la AP-6 estaba con mi familia en Sevilla pasando el día de Reyes, una maravillosa ciudad donde funciona las lineas telefónicas e internet".

CADENA SER

El director de la DGT, que ha mantenido todo este tiempo que no piensa dimitir y ha culpado a la concesionaria, ha finalizado su comparecencia con una reflexión sobre cómo escribir en las redes sociales. Su propio manual que incluye no estar indignado y no tomar dos copas de más. Incluso ha citado a Churchill. A continuación reproducimos exactamente sus palabras:

Le voy a dar un consejo si ustedes me lo admiten. Jamás escriban en las redes sociales cuando estén indignados, cabreados o dolidos. Jamás. Siempre se dice que hay dos cosas que uno no puede hacer cuando tiene dos copas de más, que es inviable, que es conducir o escribir en redes sociales, o en lo que sea. Yo les voy a añadir otra más aparte de la anterior, no escriban nada indignados, cabreados o dolidos. Cuenten hasta 10.000 y cuando lleguen, vean cómo va la cosa. Y termino con otra reflexión. Decía Churchill, que ahora está muy de moda con una película que está en los cines, que había comprobado que tragarse sus propias palabras había resultado ser un dieta muy saludable y yo comparto su opinión de la A a la Z. Prueben de vez en cuando, empezando por mí, a hacer un ejercicio de tragarse sus propias palabras, verás cómo les resultará, y me resultó a mí, una dieta muy saludable.