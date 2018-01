Gregorio Serrano, director de la DGT: "No he pensado en dimitir"

Gregorio Serrano ha reconocido en Hoy por Hoy que no se encontraba en Madrid en plena operación retorno, que se esperaba complicada por la nieve. Asegura que desde Sevilla controló la gestión de "cientos miles de carreteras que hay en España donde, afortunadamente, no hubo ningún problema" y insiste en que "la decisión de la gestión interna de la AP-6 no corresponde a la DGT", sino a Iberpistas, la empresa concesionaria de la autovía.

El director de Tráfico dice que la AP-6 se convirtió en una ratonera por múltiples causas, pero no ha reconocido ningún error en la gestión del Gobierno. Por el contrario, ha repartido culpas entre la concesionaria de la autopista, la meteorología y los conductores. "Dentro de esas múltiples causas están la decisión quizá poco acertada de algunos conductores que, sabiendo las características de la nevada excepcional que iba a caer en esa zona, se aventuraron a viajar sin cadenas ni neumáticos de invierno a unas horas donde la noche se iba a echar encima y podía traer problemas. Pero esa fue sólo una más de las causas", se esfuerza en matizar.

Por todo ello, Serrano sostiene que no ha pensado en dimitir pero que, en cualquier caso, su cargo "está a disposición del Ministerio del Interior las 24 horas al día". Para responder las preguntas que se hacen los miles de conductores que pasaron la noche en la carretera, el responsable de la DGT remite al expediente informativo que Fomento ha abierto a la empresa concesionaria para que ésta explique qué pasó en esa autovía. En Hoy por Hoy, la portavoz de Iberpistas, Anna Bonet, ha querido dejar claro que pusieron en marcha "todos los medios de respuesta disponibles".

Concesionaria de la AP-6: "Aplicamos el máximo nivel de actuación en nevadas" La portavoz de Iberpistas, la empresa concesionaria de la AP-6, detalla las horas a las que se dieron los distintos avisos