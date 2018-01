Un joven pide a Puigdemont que bese la bandera de España y esto fue lo que pasó

Antes de acercarse a Carles Puigdemont, el joven se graba diciendo que "va a hacerle besar la bandera española con dos cojones". Según detalla La Vanguardia, con el que el chico se puso en contacto "para alardear de su vídeo", en la grabación original salía previamente insultando al expresidente de la Generalitat pero para subirlo a YouTube ha decidido editar esa parte.

Cuando interpela a Puigdemont, lo hace todo el rato en un tono vacilón: "Mira, Puigdemont, aquí tengo la bandera de España, que sé que te gusta, mira, cógela", le espeta mientras desayunaba. "Claro que me gusta", dice el expresident con una media sonrisa mientras la coge. "Dale un besito, por favor", dice el joven. "No tengo ningún problema", replica Puigdemont y le da un beso, mientras el chico vuelve a insistir y le da un segundo beso. "No tengo ningún problema con España", señala. "¿Y la independencia? ¿eso no es ningún problema? ¿Y los catalanes tampoco, que les dejas en la calle?", insiste el chico. "Hemos votado en masa todos", contesta él. "Cuando vuelvas a España, la cárcel te espera. Que tengáis un buen día todos", se despide el espontáneo. Quizá un poco decepcionado porque Puigdemont no ha entrado al juego de sus provocaciones y ha mantenido la calma y el respeto en todo momento.