Ibáñez admite que recibía "paquetitos" con dinero de Víctor Campos

La exgerente del PP en Valencia, Cristina Ibáñez, ha negado conocimiento de irregularidad alguna en las cuentas del PP valenciano durante su comparecencia como acusada este jueves, en el juicio por la financiación ilegal del PP a cuenta de la Gürtel. Conocimiento. No que no existiera. Porque a su entender, ahora empiezan a cuadrarle asuntos que entonces veía normales. Como que nadie en el partido le comunicase posibles excesos de presupuesto en campaña. Ella sostiene que veía mucha publicidad. Pero dice que creía que lo estaba pagando la dirección nacional del PP, no que existiera dinero b en el partido en Valencia. Ibáñez afirma que “si hubo financiación ilegal, la montaría otro”, en referencia a Ricardo Costa.

Y después de negar conocimiento alguno de la financiación ilegal, ha reconocido ante el juez que recibía los donativos anónimos para el PP de empresarios, en sobres o “paquetitos” que le entregaba el vicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos.

Ibáñez asevera que todo era legal, pero ingresaba los “paquetitos” o remesas en cantidades que no superasen los 3.000 euros. Según fuentes jurídicas del procedimiento, se trata de un “método habitual” para “saltarse las alertas de Hacienda” y “vulnerar la Ley de Partidos” en las donaciones.

Las mismas fuentes consideran esclarecedor que recibiera el dinero para el partido no de un cargo del PP, sino de un vicepresidente del Gobierno, con capacidad de adjudicación para las empresas que donaban. Este jueves también ha comparecido el exgerente de Orange Market, Cándido Herrero, quien ha confesado que la Gürtel cobraba en b del PP y que llegó a falsificar facturas.