Críticas a Arrimadas por esta respuesta sobre si apoya la huelga feminista del 8-M

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, está recibiendo críticas en redes sociales por su reciente respuesta a la pregunta de si apoya la huelga feminista prevista para este día 8 de marzo.

El paro, que está convocado por distintos movimientos y que coincide con el día de la celebración del Día Internacional de la Mujer, pretende poner de manifiesto la importancia de la mujer en todos los ámbitos (laboral, doméstico, estudiantil...) y así denunciar la desigualdad de género.

La periodista María Llapart preguntaba a Arrimadas durante la emisión de LaSexta Noche si iba a apoyar la huelga del 8-M. La líder de Ciudadanos afirmaba que tenía que verlo porque "hay algunas reivindicaciones que no compartimos". La periodista le recordó algunas de ellas, como la "brecha salarial, acoso sexual y la desigualdad de género".

La diputada catalana respondió que había "algunas que no están tan claras", y después añadió que, pese a no haber leído el manifiesto, creía "que había reivindicaciones contra el sistema capitalista", a lo que la periodista le comentó que en el manifiesto no aparecía tal cosa.

Esta no es la primera respuesta polémica de la líder de Ciudadanos en Cataluña, que esta misma semana, en una entrevista en RAC1 justificó la prisión de los políticos catalanes encarcelados con una comparativa con un suceso ocurrido en Francia: "En Francia, por quemar un coche de la Policía, ha habido una condena de siete años de prisión, ¡por quemar un coche de la policía!", comentó Arrimadas. Entonces, el periodista Jordi Basté puntualizó que era un bulo y que, en ese caso, dentro del coche había un policía.