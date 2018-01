Los independentistas buscan rehacer los puentes y cerrar una hoja de ruta

A pesar de que las fuentes consultadas admiten que en la jornada del martes se dijeron cosas muy duras, tanto Junts per Catalunya como Esquerra creen que es posible (si no obligatorio) rehacer los puentes e intentar cerrar una hoja de ruta lo más rápido posible.

Este martes ya se pusieron manos a la obra, y de momento, desde la lista del expresident creen que el triunfalismo con el que Moncloa ha reaccionado al aplazamiento del pleno hace más necesario que antes buscar una fórmula para intentar la investidura de Carles Puigdemont: y es que, según argumentan, aunque Torrent hizo ayer un gesto, la respuesta del PP ha sido intentar humillar, intentar (dicen) ganar el partido por 10 a 0.

Mientras, en ERC admiten que no les queda más remedio que seguir apostando por Puigdemont, a pesar de que muchos en sus filas ven imposible que pueda acabar ejerciendo de president y por lo tanto, aunque no acaben de ver claro el sacrificio que supondría, en público defenderán que no hay un plan B posible. En esa línea ambivalente entre cabeza y corazón van las declaraciones de hoy de la diputada republicana en el Congreso, Teresa Jordà. “Esto depende de los 68 diputados independentistas de momento el candidato es Puigdemont. Estamos a la espera de ver qué pasa pero intentando que la investidura sea real y efectiva porque con los simbolismos no vamos a ganar un país”, ha asegurado Jordá, que ha recalcado que “de momento” el candidato es Puigdemont. Algunas fuentes del PDeCAT admiten en privado que "ahora" no es momento de pensar en planes b con lo cual nadie defiende una investidura alternativa, pero no la defiende "de momento".