Google te avisará de que tu vuelo se retrasa antes que la propia aerolínea

Desde 1998, el buscador Google nos ayuda a encontrar todo lo que necesitemos en Internet. Ya sea música, ropa o los conciertos que vayan a tener lugar en nuestra ciudad. Tras su éxito, esta plataforma ha ido extendiéndose a otros sectores hasta convertirse en una gran opción a la hora de buscar un restaurante para cenar, los horarios del transporte público e incluso las plazas de aparcamiento disponibles cerca de tu hogar.

Desde hace varios años, la compañía cuenta con 'Google Flight' (Google Vuelos en España). Una aplicación que te ayudará a encontrar los vuelos más baratos e incluso a gestionar la compra de los billetes a través de proveedores externos. Una aplicación que se ha actualizado recientemente con nuevas características, tal y como ha confirmado la compañía, que te ayudarán a descubrir si tu vuelo se ha retrasado incluso antes de que la aerolínea lo haya notificado.

Google se adelanta al tiempo

Por lo tanto, Google se adelanta al tiempo para que sepas antes que nadie si el vuelo que vas a coger en cuestión de minutos llega a su hora o si se retrasará. Para ello, la compañía ha desarrollado un algoritmo de aprendizaje automático e inteligencia artificial que obtendrá información sobre los vuelos que van a retrasarse, pero que aún no han sido registrados por las compañías.

Google predice el retraso de tu vuelo. / Google

Dado que se basa en predicciones, la aplicación no te avisará hasta que no esté segura de que esto vaya a suceder. Por esa misma razón, la aplicación no publicará el retraso hasta que este no tenga al menos un 80% de posibilidades de ser real. Gracias a ello, tal y como advierte el comunicado, los pasajeros podrán "gestionar las expectativas y evitar sorpresas" de última hora.

Nuevas características

Por otro lado, Google también se basará en los datos históricos para determinar si un vuelo es propenso a sufrir retrasos o no. Gracias a ello, los pasajeros podrán saber de antemano si su vuelo corre el riesgo de que se retrase. Para comprobar si tu vuelo se ha retrasado, tan solo tendrás que escribir el nombre del vuelo, la ruta e incluso el nombre de la compañía. A continuación, Google te mostrará el tiempo aproximado del retraso y las causas que han podido causar el mismo. Por lo tanto, podrás prevenir los retrasos y actuar en consecuencia. Una nueva herramienta de Google que nos ayudará a gestionar nuestros movimientos.

La compañía también ha anunciado nuevas características para su plataforma de vuelos. Entre ellas destaca que, a partir de hora, el buscador te mostrará el precio final de los vuelos. Por norma general, cada vez que buscamos un vuelo (sobre todo en el caso de las compañías de bajo coste) el precio ofertado no se corresponde con el final. Gracias a esta nueva característica, Google nos ayudará a descubrir cuál es el precio final de volar con esa compañía antes de comprar el billete.