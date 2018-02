Ponsatí prioriza nuevas elecciones frente a la presidencia simbólica de Junqueras / ()

La exconsellera de Educación Clara Ponsatí, cercana al entorno del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y destituida tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ha abierto la puerta a la celebración de unas nuevas elecciones y ha cargado contra ERC y la propuesta de una presidencia simbólica y una efectiva que puso sobre la mesa Oriol Junqueras.

"Unas nuevas elecciones no son descartables, en absoluto", ha afirmado Ponsatí en una entrevista telefónica concedida al programa 'Via Lliure' de Rac1. "Formar un gobierno autonómico bajo vigilancia del Estado sería una herramienta para avanzar, pero serían necesario otro en paralelo. Pedir perdón, no saltarse ninguna decisión arbitraria del Tribunal Constitucional... sería muy mala opción. Más valdría repetir las elecciones", ha continuado Ponsatí, que se ha mostrado además muy crítica con ERC y Junqueras.

Pese a insistir en que no cree que desde el independentismo se haya sacrificado a Puigdemont, como se podía leer en los mensajes desvelados por 'El programa de Ana Rosa', la exconsellera ha dicho no entender la idea de una doble presidencia que propuso Junqueras.

"Legítima, simbólica, efectiva ... No lo acabo de entender. Hay un mandato del 1 de octubre, ratificado en las elecciones del 21-D, que se tiene que hacer efectivo", ha insistido. También ha cargado contra la decisión de Roger Torrent de aplazar la sesión de investidura. "El president del Parlamento, Roger Torrent, tiene sus razones. No puedo decir si las entiendo o no. No las he podido valorar", ha apuntado.

Escucha la entrevista completa en Rac1: