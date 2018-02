Puigdemont: "Yo no desfalleceré"

El expresidente de la Generalitat y candidato a la investidura, Carles Puigdemont, ha asegurado hoy que él no va a "desfallecer" pese a las dificultades, que ha llamado a superar "juntos" después de las discrepancias de esta semana entre las fuerzas soberanistas.

A través de un vídeo grabado en Bélgica, el líder de JxCat se ha dirigido a los asistentes a un acto organizado por la ANC y Òmnium Cultural en Reus (Tarragona), con el lema "Enciende la llama de la libertad".

Después de no asistir a la investidura fallida del pasado martes, que abrió un conflicto entre JxCat, ERC y la CUP, Puigdemont ha llamado a persistir.

Superar "las dificultades"

"Yo no desfalleceré; sé que hay dificultades, las ha habido en el pasado y las hemos superado, y lo hemos hecho juntos, como lo habéis hecho hasta ahora y como lo seguiréis haciendo en el momento que toque", ha dicho a los soberanista concentrados.

También les ha transmitido que "sus luces iluminan el camino" y ha deseado estar "a la altura" de su "dignidad" para poder continuar "el proyecto de un país mejor", que se debe construir a través del "diálogo, la paz y la convivencia".

Puigdemont ha insistido en que, "por más dificultades, represión e injusticia" que haya desde el Estado "no podrán apagar todas esas velas" de los soberanistas.

Su entorno prioriza nuevas elecciones

La exconsellera de Educación Clara Ponsatí, cercana al entorno del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y destituida tras la aplicación del artículo 155 en Cataluña, ha abierto la puerta a la celebración de unas nuevas elecciones y ha cargado contra ERC y la propuesta de una presidencia simbólica y una efectiva que puso sobre la mesa Oriol Junqueras.

"Unas nuevas elecciones no son descartables, en absoluto", ha afirmado Ponsatí en una entrevista telefónica concedida al programa 'Via Lliure' de Rac1. "Formar un gobierno autonómico bajo vigilancia del Estado sería una herramienta para avanzar, pero serían necesario otro en paralelo. Pedir perdón, no saltarse ninguna decisión arbitraria del Tribunal Constitucional... sería muy mala opción. Más valdría repetir las elecciones", ha continuado Ponsatí, que se ha mostrado además muy crítica con ERC y Junqueras.