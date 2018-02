Mariano Rajoy reúne a sus barones para acallar críticas internas

Mariano Rajoy se reunirá con los líderes territoriales de su partido el próximo lunes 12 de febrero. Les ha convocado a una comida de trabajo en Génova, la sede nacional del PP. A esta cita asistirán también la secretaria general de los populares, María Dolores Cospedal, y los vicesecretarios. Además de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

El líder conservador aprovechara la ocasión para abordar, sobre todo, el sistema de financiación autonómica. Tratará de aunar posturas. Antes de seguir conversando sobre este asunto con el PSOE. Además, hablará con los suyos de la Comisión Territorial que se desarrolla en el Congreso de los Diputados.

Los que le rodean cuentan que no desea sacar el tema de las candidaturas para las elecciones municipales y autonómicas de 2019. En estos momentos, dicen que lo que busca es “cohesionar a los suyos”. “Lo que le gustaría es salir del encuentro ofreciendo una imagen de unidad y fortaleza”, comenta un diputado. Para ello tratará de acallar las críticas internas. Y sus colaboradores no ven necesario que haga autocrítica tras las catalanas porque les parece que ya realizó su análisis de los resultados en la Junta Directiva Nacional. De todos modos, Rajoy tendrá que escuchar las preocupaciones de sus barones. No hay orden del día. En el partido son conscientes de que viven una situación complicada y, por eso mismo, algunos de los congregados pedirán a su jefe de filas que afronte cambios y retome la iniciativa política. Piensan que al ser un almuerzo podrán despachar con él sin los formalismos de otras reuniones en las que nadie se atreve a hablar. “Mejor sin papeles”, comentan.

Mientras le reclaman que fije una estrategia para enfrentarse a Ciudadanos. A todos les preocupa mucho que la formación de Albert Rivera siga subiendo como la espuma en las encuestas. Muchos consideran que es un peligro que no sólo afectará a Madrid y Valencia. Están convencidos de que tras su victoria en Cataluña lograrán muchos votos en detrimento del PP.