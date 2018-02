Bárcenas ratifica la declaración de Costa sobre la financiación ilegal en el PP valenciano

El extesorero del PP Luis Bárcenas declara desde hace unos minutos como testigo en la Audiencia Nacional en el juicio de la trama Gürtel en la Comunidad Valenciana. A preguntas de la Fiscalía, Bárcenas ha explicado con aparente aplomo que el PP disponía de un manual para la financiación de las campañas electorales en el que se especificaba que los únicos fondos que se podían utilizar en cada comunidad eran los que autoriza la sede central del partido, en la calle Génova. Según su versión, el manual reflejaba de forma muy clara que no se podía aportar ningún fondo propio, las instrucciones se transmitían por escrito y se desarrollaban después en una reunión de campaña.

Bárcenas ha ratificado la declaración de Ricardo Costa. Ha reconocido que el exsecretario general del PP valenciano -que admitió la financiación ilegal del partido- se reunió con él en ausencia del extesorero Álvaro Lapuerta y le trasladó su preocupación porque, por orden del vicepresidente Víctor Campos, tenía que facturar a empresas privadas actos el partido. "No recuerdo el detalle exacto, recuerdo el hecho", ha comenzado diciendo Bárcenas. "No sé si hablamos de asignar facturas a determinadas empresas para que se hiciesen cargo de gastos del partido, le trasladé que estaba terminantemente prohibido", ha relatado.



Luis Bárcenas asegura que le trasladó que aquello era "una barbaridad", que acabarían "como Filesa" y que comunicó a Lapuerta las intenciones del PP valenciano y que cree que Lapuerta hablaría con los dirigentes de Valencia: “Álvaro me dice que no me preocupe, que hablará con Valencia y dejará claro que esa es la indicación. Entiendo que eso es lo que hizo”, ha señalado.