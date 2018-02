¡Cuidado! Este es el nuevo virus de Facebook que quiere hacerse con tus datos

¿Has recibido recientemente un mensaje de un contacto con el que no hablas muy a menudo a través de Facebook Messenger? Esto puede significar dos cosas. La primera, que alguien se ha acordado de ti y que ha decidido ponerse en contacto contigo para retomar la amistad. La segunda, que tu contacto de Facebook haya sido infectado con un virus y que un pirata informático pretende hacerse ahora con tus datos.

En caso de que tu amigo en Facebook te haya enviado un mensaje en el que te invita a ver un vídeo en el que apareces con mensajes como 'Miraaaaaaa', sospecha. Se trata de un 'malware', que se popularizó en 2016 a través de un archivo tipo 'Xic.graphics', que ha vuelto totalmente reformado con el objetivo de hacerse con los datos de los usuarios de la red social. Un archivo en el que aparece tu foto de perfil y en el que se puede distinguir tu nombre y la palabra vídeo junto a un número determinado de visitas.

Así actúa el 'malware'

Todo comienza con ese mensaje de uno de tus contactos de Facebook mediante el que te invita a ver un vídeo que incluye tu nombre y tu foto de perfil. Un enlace que suele ir acompañado de una frase para hacerse pasar por tu amigo en la red social, pero que en realidad es generado automáticamente por el 'malware'.

Buenos días. Para todos los contactos en Facebook, no estoy enviando ningún video por Messenger. Evite abrir ese contenido, es un virus. — Mauricio Ch. (@MauricioCh) 4 de febrero de 2018

En caso de que hayas caído en la trampa, y hayas optado por seguir las instrucciones de tu contacto, serás redirigido a una página que se asemeja a la de Facebook Messenger, en la que se te pedirá que incluyas tu cuenta de correo electrónico y la contraseña para poder ver ese vídeo que acumula millones de visualizaciones y en el que supuestamente apareces. Si lo haces, el pirata informático conseguirá tus datos.

Esto es lo que tienes que hacer si has caído en la trampa

No, si has caído en la trampa no borres a tu contacto de Facebook. No ha sido su culpa (al menos no toda ella), el 'malware' te ha escogido de forma completamente aleatoria. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es cambiar tu contraseña de Facebook de inmediato. Gracias a ello, evitarás que el pirata informático envíe el 'malware' a terceros contactos y que este virus se propague por la red social.

A continuación, y si eres de esas personas que utiliza una misma contraseña para todo, te recomendamos que cambies la clave en tus distintas cuentas para evitar que el pirata informático pueda robarte tus datos. Por el momento, Facebook ha comenzado a borrar todos aquellos enlaces sospechosos. Sin embargo, todavía hay varios enlaces que circulan a través de la red social y que puede acabar robándote tus datos. Por lo tanto, si te encuentras este enlace, no lo abras ni compartas.