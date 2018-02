Ciudadanos pide al Congreso que los prófugos de la Justicia no puedan presentarse a unas elecciones

Descartada ya la idea de que pueda reformarse en su totalidad la Ley Electoral General ante la falta de apoyo por parte del PSOE, Ciudadanos no ceja en su empeño de que, al menos parcialmente, esta norma sí pueda retocarse. En este caso, según ha anunciado este jueves el secretario general de la formación naranja, José Manuel Villegas, para evitar que prófugos de la Justicia puedan presentarse a unas elecciones, en clara alusión al caso de Carles Puigdemont.

En concreto, y según ha explicado Villegas, se trataría de proponer modificar el artículo 6 de la Ley Electoral (LOREG) para introducir una nueva causa de inelegibilidad en función de la cual "aquel que se hubiera declarado en rebeldía ante un tribunal, aquel que no hubiera acudido ante un tribunal de justicia a pasar cuentas cuando así se le reclama, no pueda ser candidato a unas elecciones".

"Creemos que la democracia española tiene que ir aprendiendo a defenderse mejor ante los retos y ataques que puede sufrir" ha señalado Villegas, quien ha añadido que tras lo sucedido en Cataluña "también tenemos que sacar consecuencias y modificar las leyes para permitir a la democracia española defenderse mejor de aquellos que quieran atacarla".

"Una propuesta sensata"

Creemos que esta "es una propuesta sensata", ha dicho Villegas que cree que no debe tener excesivas deficultades para que salga adelante porque "únicamente" se trata de añadir al apartado 2 del artículo 6 de la LOREG una causa más de inelegibilidad, en este caso sería la tercera de las que ya hay previstas, "que sería que ya se hubiese dictado una requisitoria de búsqueda y detención".

En la práctica, si este aspecto hubiera estado en vigor ya Carles Puigdemont no hubiera podido ser candidato o si se aprueba no podrá ser candidato en otras elecciones, "a no ser que se atienda el requisito de las justicia y se pasen cuentas con los tribunales y que se ponga a disposición de ellos", ha aclarado el número dos de Ciduadanos.

De momento la propuesta se ha comentado con Podemos, que estaría de acuerdo con ella, y también con el PSOE partido que, sin embargo, ha mostrado "alguna pega", según ha dicho Villegas. La próxima semana Ciudadanos tiene previsto reunirse con el PP y también pondrá sobre la mesa esta reforma puntual de la Ley Electoral General.