El Gobierno juega la baza lingüística frente a los independentistas

El equipo de Mariano Rajoy estudia la posibilidad de emplear el poder del 155 para convertir de manera efectiva el castellano en lengua vehicular en Cataluña, al mismo nivel que catalán. En ausencia de un acuerdo para gobernar la Generalitat, es la Moncloa quien ejerce las competencias de Educación y desde allí admiten estar estudiando la posibilidad de introducir en la matriculación escolar la llamada 'casilla lingüística' en la que los padres podrían marcar el idioma preferente de escolarización: catalán o castellano.

El Ejecutivo no ha despejado si tomará finalmente esa decisión ni cuándo lo hará, pero la vicepresidenta no cierra la puerta a hacerlo. Cada viernes, desde que está en vigor el artículo 155 se celebra en la Moncloa un consejo de ministros extraordinario para aprobar las cuestiones relativas al gobierno cotidiano de la Generalitat. Admite Sáenz de Santamaría que en estas semanas deben tomarse algunas decisiones imprescindibles para la marcha normal de la gestión de la autonomía, entre ellas las correspondientes a las normas para la matriculación escolar para el curso 2018-2019. "Cataluña no se pude paralizar porque no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley. Y ahora, por calendario, hay que tomar decisiones para que ningún catalán se vea perjudicado sencillamente porque ese parlamento parece que está cerrado por vacaciones y nadie hace nada. El gobierno con el 155 va a cumplir con su obligación de servir a los catalanes".

En las filas independentistas el gesto del Ejecutivo se interpreta como una clarísima amenaza. El diputado de ERC Joan Tardà atribuye en Twitter a la "mala fe del Gobierno y a su voluntad de continuar haciendo mal a Cataluña".

Si Govern espanyol aprofita el 155 per dinamitar la immersió lingüística es farà evident la seva mala fe i voluntat de continuar fent mal a Catalunya, així com la nostra irresponsabilitat de no haver fet encara Govern republicà tal com ens mandatà la ciutadania el 21D. Govern ja! — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 15 de febrero de 2018

Esa "amenaza" de la Moncloa se ha convertido también en un elemento de presión de ERC hacia el resto de fuerzas soberanistas. Tardà señala también que es una "irresponsabilidad" de las fuerzas separatistas no haber logrado un acuerdo para elegir a un nuevo president de la Generalitat. Añade Tardá que "El sólo hecho de una amenaza tan evidente a la inmersión lingüística tendría que comportar que mañana haya Govern republicano. Bastante nos hacen sufrir ya los que nos quieren ver liquidados".

En la misma línea, la diputada de ERC Teresa Jordá urge a que se forme ya un Govern "real" y "efectivo" que logre que Cataluña se quite de encima "la losa del 155" y que los partidos independentistas vuelvan a tener el control de las instituciones catalanas.