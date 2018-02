La respuesta de Zara a la niña que pedía ser modelo de su colección masculina

La semana pasada, la joven Eliza Brichto, una británica de apenas siete años, daba la vuelta al mundo gracias a una carta en la que pedía a Zara ser modelo de su colección masculina. Una carta, escrita de su puño y letra, en el que explicaba que adora la ropa de la sección de chicos de la firma española y que le encantaría poder ser una de las representantes de la compañía:

"Querido Zara, Me llamo Eliza y tengo siete años. Te escribo porque me gustaría ser modelo de Zara Boys. Podrás pensar que es un poco raro que una niña lleve ropa de niño, pero permíteme contarte la historia. Cuando tenía cuatro años eché un vistazo en Zara Girls pero no me convenció la ropa; luego hice lo mismo en la sección de chicos y me encantó. Ahora, sólo voy a comprar ropa allí. Soy tu fan número uno, por favor, acepta mi oferta para ser vuestra modelo en la sección Zara Boys".

Zara responde a la carta de Brichto

La carta de Eliza dirigida a Zara. / Facebook

En declaraciones a The Independent, la madre de Brichto explicaba que su hija consideraba "injusto" que todos los modelos de la colección masculina de Zara fueran chicos. Por esa misma razón, decidió incluir varias fotografías en las que posaba con ropa de la colección de la firma española con el objetivo de captar la atención de Zara.

Tras dar la vuelta al mundo gracias a su petición, la madre de la niña ha confirmado a través de su cuenta de Facebook que Zara se ha puesto en contacto con la familia: "¡Buenas noticias! ¡Hemos recibido respuesta de Zara y han invitado a Eliza a su sede en España para visitarla, conocer a sus diseñadores y hablar con ellos sobre su carta! Iremos dentro de una semana. Habéis hecho que mi pequeña niña esté muy emocionada sobre qué es posible. ¡Ha sido increíble!".

"Eliza siempre ha sido ella misma"

En declaraciones al diario británico, la madre de la niña explicaba que su hija, con apenas tres años de edad, decidió no volver a llevar vestidos de dama de honor: "Después de obligarla a llevar un vestido de dama de honor con tres años y de que todo el mundo le dijera lo guapa que estaba, decidió que no quería llevar un vestido así nunca más".

Una historia mediante la que la madre de la niña quiere demostrar que Eliza es una niña auténtica que siempre "ha estado muy segura de lo que le gusta y lo que no". Por lo tanto, la familia viajará a España para conocer más acerca de Inditex y tendrá la oportunidad de hablar con sus diseñadores.