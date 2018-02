Rajoy evita dar pistas : ¿simple relevo o más cambios tras la marcha de De Guindos?

En las filas populares están pendientes de que Mariano Rajoy mueva ficha. Ahora, por fuerza, el presidente del Gobierno tiene que buscarse un nuevo ministro de Economía y en su formación no saben si hará “una simple sustitución” o aprovechará la excusa para realizar “más cambios”. Algo que le llevan reclamando los suyos desde que el PP se dio el batacazo en las elecciones catalanas. Lo ven necesario para ganar impulso político y frenar el ascenso de Ciudadanos en las encuestas.

Pero por el momento el presidente no avanza sus planes. Anoche acudió a un acto de homenaje a Jorge Fernández Díaz en el diario La Razón. A la entrada levantó el pulgar para mostar su satisfacción por el nombramiento de Luis de Guindos como vicepresidente del Banco Central Europeo. Pero ni una palabra sobre su relevo.

Durante su intervención, solo alabó a su exministro del Interior y, ya de paso, presumió de lo bien que selecciona a su equipo: “Yo he hecho algunas cosas a lo largo de mi vida política por mi país. Pero quiero decir que las he hecho fundamentalmente porque he sabido - y permítanme mi inmodestia- elegir a mis colaboradores”. Todo un aviso a navegantes.

Los que rodean al jefe del Ejecutivo no creen que vaya a hacer “ninguna revolución”. Nunca se sabe porque la decisión está en sus manos. Aunque reconocen que a ellos les sorprendería bastante. ”Entonces no sería Rajoy”, explican los más cercanos. Recuerdan la pasada legislatura y piden guiarse “por su histórico”. Es decir, resaltan que siempre actúa igual, evitando filtraciones y limitándose a hacer movimientos puntuales para que no se pueda hablar de una crisis de Gobierno en toda regla.

Así los conservadores se dedican a hacer quinielas. Algunos piensan que el elegido puede venir de fuera, como sería el caso del exconsejero de Iberdrola, Fernando Becker. Mientras otros apuestan por alguien del PP. Hay quien ve al secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal. O a su hermano, Álvaro, dejando su vacante en Energía a Juan Vicente Herrera, a quien por lo visto se le está busca una salida de Castilla y Léon. Pero son todo especulaciones y Rajoy hasta el último minuto esperará.

El presidente dijo el lunes que el relevo se conocerá “mas adelante”. “Estén ustedes tranquilos que cuando se le sustituya se lo contaremos al momento”, indicó a los periodistas. En la Moncloa aseguran que ”queda tiempo” pero al entorno de De Guindos le gustaría que estuviera fuera del Gobierno, como tope, el próximo viernes día 23, coincidiendo con que hay Consejo Europeo.