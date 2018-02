El PP cree que la huelga del 8-M es "elitista y rompe el modelo de sociedad occidental"

El PP no apoya la huelga feminista del próximo 8 de marzo. Para explicar sus razones, la dirección nacional conservadora ha elaborado un argumentario que ha enviado a todos sus cargos. En este documento señalan que con esta convocatoria se apuesta "por el enfrentamiento entre mujeres y hombres", cuando la igualdad solo se puede alcanzar desde la unidad.

También consideran que esta es una concentración "elitista e insolidaria" porque solo la pueden hacer aquellas personas que tengan empleo. Un punto que los populares aprovechan para criticar a Susana Díaz, denunciando que la presidenta de la Junta de Andalucía no se puede sumar a la huelga teniendo la tasa de paro femenino más alta de España. Además, destacan que, de esta forma, se pretende "romper nuestro modelo de sociedad occidental" y lamentan que se hable de violencia de género tras el pacto de Estado de 2017. Les parece "una frivolidad e irresponsabilidad".

Así, el PP propone celebrar esta fecha de otra manera. Lo hará presentando mociones en todos los ayuntamientos de España. En ellas abogará por eliminar barreras creando empleo, impulsando la promoción en el ámbito laboral, apostando por la corresponsabilidad y buscando reducir la brecha salarial y la de las pensiones. Buenas intenciones, mientras se encomiendan a un Gobierno en el que reina la parálisis.

Recurren a la herencia de los socialistas

Los conservadores siguen recurriendo a la herencia recibida siete años después de que los socialistas hayan abandonado el Ejecutivo. De ese modo recuerdan que con el PSOE, España aportaba 7 de cada 10 nuevas paradas a Europa: "El legado del Gobierno anterior fueron 1.382.000 mujeres que perdieron su puesto de trabajo".

Por otro lado, el PP resalta la baja representación femenina que hay en los tribunales, las pocas mujeres que son catedráticas universitarias o directoras de medios de comunicación. Y hace una reivindicación pero también pide no fomentar "falsos y absurdos debates gramaticales" como el de "las portavozas". Les parece que son campañas que no aportan. Al contrario, para los conservadores solo "genera discrepancias e intoxican" porque "no hacen a las mujeres más libres ni producen los cambios necesarios".

En el PP dicen que "tan femenina es la letra A como cualquier otra del abecedario" y que si se consiguiera que la tasa de actividad femenina fuese la misma que la masculina, el PIB de España crecería en 156.000 millones de euros.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha dicho esta mañana en Onda Cero que no ve "trascendente" esta huelga para las mujeres y ha pedido que no se haga demagogia con estos temas.