Rakitic: "Sí es por mí, ahora mismo le abro la puerta a Neymar"

Iván Rakitic está siendo uno de los jugadores más destacados del Barcelona esta temporada. En la victoria contra el Málaga (0-2), lo ha vuelto a ser. Tras el choque, ha pasado por zona mixta, donde ha hablado con los medios de comunicación: “Creo que el segundo gol ha sido muy importante, intentamos siempre marcar el tercero, pero hemos sido muy superiores, en ningún momento tuvimos miedo de que se pudieran meter en el partido, hay que mejorar varias cosas todavía y en eso estamos”.

Desde luego, Rakitic también será capital el miércoles, en el decisivo partido contra el Chelsea, del que dice: “Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, va a ser muy complicado, sabemos que en cualquier momento te pueden hacer daño que no les hace falta mucho”.

En la última semana, algunos medios han planteado la posibilidad de que Neymar volviese al Barcelona, ante lo que Rakitic no duda: “A mí no me ha dicho nada, pero si es por mí, ahora mismo le abro la puerta, no solamente por la relación que tengo con él, a mí siempre me gustaría tenerle en mi equipo”.

Por último, ha alabado a Dembelé, que hoy fue uno de los más acertados: “No hace falta que Dembelé haga un partido así, la confianza que tenemos en él es grandísima, también tuvo una lesión importante, sobre todo para un jugador como él, explosivo y rápido. Tenemos que darle tiempo y que siga así”.