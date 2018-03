"Las niñas con seis años ya creen que son menos listas que los niños"

Apple, Facebook, Amazon, Tesla, Microsoft, Google, Twitter, Snapchat, Samsung, Huawei, Xiaomi, Alibaba, Intel, AMD, LinkedIn, Netflix, WhatsApp, Telegram, Spotify, Instagram… todas estas empresas tienen algo en común. Y no, no es que pertenezcan al sector tecnológico, sino que todas ellas están lideradas en la actualidad por hombres. Desde Tim Cook y Mark Zuckerberg hasta Jeff Bezos o Elon Musk, entre otros.

También hay mujeres al frente de grandes corporaciones a nivel internacional. Sin embargo, se pueden contar con los dedos de una mano: Susan Wojcicki, de YouTube, Meg Whitman, de HP, Marissa Mayer, de Yahoo!, Virginia Rometty de IBM y Safra Catz en Oracle. Se estima que la presencia de mujeres en el sector de la tecnología es inferior al 25%. De hecho, varios son los estudios que incluso van más allá y aseguran que la representación femenina se reduce por debajo del 10% según nos vamos acercando a puestos de responsabilidad.

A día de hoy, las cinco empresas tecnológicas más valoradas del mundo (Apple, Google, Microsoft, Amazon y Facebook) suman más de 700.000 empleados en todo el mundo. De esta cifra, tal y como revelan los datos por cada una de las compañías, en torno a un 30% son mujeres. Por lo tanto, todavía hay un largo camino por recorrer.

El sector tecnológico en España

A pesar de que a nivel internacional el sector tecnológico esté controlado principalmente por hombres, en España cada vez son las mujeres al frente de compañías como Google, Facebook, LinkedIn, Siemens, IBM o Microsoft, entre otras. Desde la Directora General de Microsoft Ibérica, Pilar López Álvarez, hasta la Directora General de Facebook para España y Portugal Irene Cano, quien ha trabajado anteriormente en compañías como Google, Yahoo y Orange en el pasado.

Por lo tanto, las filiales ibéricas de las principales compañías tecnológicas del mundo están demostrando que las mujeres son igual de aptas que los hombres para dirigir a cientos y cientos de personas, ya sea en el ámbito de la tecnología como en el de la medicina, el sector inmobiliario o el de la construcción. Sin embargo, todavía queda un largo camino que recorrer.

Los estereotipos, el gran rival a batir

¿Qué estamos haciendo mal y por qué es tan baja la representación de la mujer en el sector? Para descubrir las respuestas hablamos con la directora de identidad digital de la Universidad de Deusto Lorena Fernández, quien achaca estos datos a múltiples factores: "Es una respuesta muy compleja. Siempre pongo el símil de una tubería que gotea en muchas partes. Si tan solo tuviera un agujero, sería fácil de tapar. Pero es que es una tubería que gotea desde las niñas hasta las mujeres profesionales. En todas las fases hay diferentes puntos de escape".

Uno de los factores que provocan la baja representación de la mujer en el sector tecnológico son los estereotipos. No son pocas las voces que aseguran que los hombres son mejores en ciencias, mientras que las mujeres en la vertiente más social: "Son sesgos, estereotipos. Habrá mujeres mejores en ciencia y tecnología, como es mi caso, y habrá mujeres a las que les guste la filosofía. Pero, claro, lo que me preocupa es la falta vocación científico tecnológicas entre las niñas".

Estereotipos que van desde las primeras etapas de las niñas hasta su etapa laboral: "A lo largo de mi trayectoria he tenido algún que otro techo de cristal traslucido" Lorena Fernández explica que en alguna ocasión un hombre le ha explicado algo que ya sabía por el simple hecho de ser mujer. Una acción conocida como mansplaining. También ha sido ninguneada a la hora de proponer algún tema y que, apenas media hora más tarde, hayan aplaudido a un hombre por decir lo mismo.

Un problema que nace desde las primeras etapas de la vida

Por otro lado, Fernández también explica que a lo largo de su carrera también se ha autoimpuesto muchos techos por mensajes que ha ido recibiendo desde que era niña: "He sufrido el síndrome de la impostora. El convencimiento de que eres un poco fraude, que no mereces los éxitos cosechados. Al final no deja de ser una falta de confianza en una misma. Todo ello por mensajes que vamos recibiendo desde que somos muy chiquititas hasta ahora. Hace poco salió publicado un estudio en Science que decía que las niñas con seis años ya creían que eran menos listas que los niños".

Un estudio, en el que participaron 400 niños, que sugería que los niños de apenas seis años ya están influenciados por los estereotipos de género como la idea de que la genialidad o la inteligencia es más común entre los hombres. Para ello, los investigadores sometieron a los niños a tres pruebas mediante las que descubrieron que los niños están expuestos a la noción cultural de que la genialidad es una cualidad más probable en los hombres.

Por lo tanto, Lorena Fernández considera necesario cambiar estos estereotipos desde la base, tal y como ella hace desde el proyecto 'Inspira'. Un programa de mentoring, llevado a cabo con niñas de once años, en las que Fernández y otras tecnólogas muestran a las más pequeñas nuevos referentes en los que fijarse y que tiene como objetivo de promover la vocación científico tecnológicas entre las niñas y acabar con los estereotipos: "En la primera edición, cuando pasábamos los cuestionarios de evaluación, una de las niñas nos dijo que lo que más le había gustado de 'Inspira' es que le habían ayudado a descubrir que puede hacer lo mismo que los niños".