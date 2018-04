Los plazos y pasos para una nueva investidura en Cataluña

JuntsxCat y Esquerra tienen desde este martes la iniciativa y están en condiciones de investir a un presidente sin depender de los votos de la CUP, pero eso no significa que vayan a renunciar a Carles Puigdemont. Ambos partidos han dado un primer paso al aceptar la delegación de voto solicitado por el exconseller Toni Comín, fugado en Bélgica. Este movimiento otorga mayoría suficiente a los socios soberanistas sin importar el voto de los anticapitalistas.

Aunque la CUP no se mueva de sus 4 abstenciones, JuntsxCat y ERC sumarían 66 votos; Ciutadans, el PSC, los comunes y el PP, 65 y, por tanto, con más síes que noes, el famoso plan D (que sigue sin tener nombre) resultaría investido en segunda votación. A la espera de si los tribunales impiden o no que Puigdemont y Comín finalmente deleguen su voto, los republicanos siguen insistiendo en que tienen prisa para celebrar la investidura.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, pide no correr el riesgo de apurar los plazos, y reclama no centrarse en una sola opción de investidura, sino buscar la forma más rápida y efectiva de tener Govern. En cualquier caso, si no hay sorpresa mayúscula, la Mesa ratificará este miércoles por la mañana la delegación de voto de Comín, que por primera vez en toda la legislatura, podrá votar en un pleno del Parlament.

Ley de presidencia

La delegación de voto de Comín es sólo un primer paso dentro del plan independentista para volver a intentar la investidura de Carles Puigdemont. Algo a lo que Junts per Catalunya y Esquerra Republicana no renuncian. De hecho, siguen trabajando para aprobar cuanto antes la reforma del reglamento de la cámara con la que quieren facilitar la investidura telemática.

El jueves, o como muy tarde el viernes, el Consell de Garanties debe decidir si la reforma impulsada por JuntsxCat se ajusta o no a la Constitución y al Estatut, después se abrirá un periodo de dos o tres días hábiles para modificar el texto (para que los grupos presenten enmiendas), y será entonces cuando la reforma ya esté lista para ir al pleno. JuntsxCat querría aprobarla en la sesión prevista para el 3 de mayo, aunque en privado admiten que es difícil, y Esquerra directamente lo ve casi casi imposible por un tema de plazos (porque por medio hay un fin de semana, el 1 de mayo, y porque antes de poder votar la ley se debe reunir dos veces la Mesa por un tema formal). En cualquier caso, los independentistas asumen que lo más probable es que la reforma acabe recurrida ante el Constitucional. Es más, hay gente -especialmente en las filas republicanas- que considera que para investir a distancia a Puigdemont también haría falta una reforma del reglamento del Parlament que, formalmente, todavía nadie ha planteado.

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, exige a Rajoy que actúe ya y recuerda que la forma para que las iniciativas queden automáticamente suspendidas es que el recurso ante el Constitucional lo presente Moncloa. Pero los independentistas no ven ninguna ilegalidad en lo que están haciendo y recuerdan que Puigdemont hace semanas que vota a distancia a pesar de las amenazas. El PSC, en principio, no tiene previsto acudir al Constitucional (sí pedir a la Mesa que reconsidere la delegación de Comín), pero recuerda que el Alto Tribunal puede actuar a través de un incidente de ejecución si interpreta que los independentistas están incumpliendo sus resoluciones.