Rivera rechaza la petición de Pedro Sánchez para que Ciudadanos apoye la investidura de Gabilondo

Con la dimisión de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid, Ciudadanos da por desechada la vía de la moción de censura que presentó el PSOE en la Asamblea de Madrid. "No hay motivos para pensar que habrá una investidura fallida", decía a mediodía de este miércoles el presidente de Ciudadanos Albert Rivera.

Por eso, el líder naranja rechaza la petición hecha por el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de poder negociar una posible investidura del candidato socialista, Ángel Gabilondo. A pesar de que Sánchez le ha pedido públicamente a Rivera que cambie de postura y no apoye al candidato o candidata que proponga el PP, fuentes de la dirección de Ciudadanos confirman a la Cadena SER que la posición "sigue y seguirá" siendo la misma: el partido apoyará al PP, siempre y cuando el relevo "no tengas cuentas con la justicia" y sea un candidato "limpio".

Las mismas fuentes señalan que, en principio, no habrá reunión con el PSOE, a pesar de que Sánchez asegura haberse puesto en contacto con Rivera para conversar sobre el asunto. En concreto, Sánchez ha enviado a Rivera un mensaje de teléfono en el que le emplazaba a conversar sobre este asunto. Sin embargo, Rivera le ha constestado diciendo, según fuentes de Ciudadanos, que “tras la dimisión de Cifuentes el escenario ha cambiado porque la moción decae”. Además le ha trasladado que después de la renuncia “por la trama de la Universidad no hacía falta ya que hablaran”. Por tanto, no se ha producido entre ellos ninguna conversación telefónica.

Minutos después, Pedro Sánchez ha colgado en sus redes sociales un vídeo contestando a Rivera. Sánchez ha lamentado que no tuviera “ni siquiera un minuto” para hablar sobre esta “grave crisis institucional en la Comunidad de Madrid”. Además le ha emplazado a que recapacite en su idea de apoyar el PP porque “no existen gobierno interinos sino comprometidos con la regeneración democrática”.

Me sorprende que @Albert_Rivera no haya tenido un minuto para hablar de la posibilidad de regenerar las instituciones de Madrid. Dedica todo su esfuerzo a sostener en ellas a un PP corrompido hasta la médula. pic.twitter.com/Dz0L0yvbC7 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 25 de abril de 2018

La moción "decae"

Toda vez que Ciudadanos ya sólo contempla el escenario de apoyar al PP para que, con otro candidato mantenga el Gobierno de la Comunidad de Madrid, Rivera ha dicho que ahora el que se consideraba el "plan B", es e ir, la moción de censura del PSOE "decae" porque "ya no hay presidenta".

En su opinión, si los socialistas pretenden que su portavoz en la Asamblea de Madrid se convierta en el nuevo presidente es porque "está perdiendo apoyos y la centralidad y no tiene esperanza de ganar las elecciones" en la comunidad.

"Pedimos al PSOE que haga un esfuerzo por tener un proyecto pero que no intente ganar en los despachos lo que no ganó en las urnas", ha declarado, insistiendo en que la formación naranja votará a favor de la investidura del nuevo candidato del PP siempre que no esté implicado en ningún caso de corrupción. Por tanto, "no hay ningún motivo para pensar que va a haber una primera investidura fallida", ha agregado.