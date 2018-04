Génova ve "inviable" que Cifuentes siga al frente del PP de Madrid

En la sede nacional conservadora consideran que Cristina Cifuentes se tiene que marchar del todo. Esta mañana, Mariano Rajoy ha dado "la instrucción" de que se fuera. Quería su dimisión aunque no ha hablado con ella. Lo ha dejado en manos de Fernando Martínez Maillo, quien se lo ha transmitido a través de mensajes, mientras María Dolores de Cospedal se acercaba hasta Sol para organizar la salida.

Todo debía estar resuelto para cuando el presidente llegara al Congreso. Antes del Pleno de Presupuestos. Y así ha sido. Ella daba un paso atrás y él entraba por la puerta zanjando el tema. "Ha hecho lo que tenía que hacer", ha señalado Rajoy ante las cámaras. Los populares le han visto más "duro y frío" que nunca.

Por eso en la cúpula conservadora ven “inviable” que Cifuentes continúe ahora al frente del PP de Madrid. Están buscando una solución y hay quien espera que se forme una gestora. Algo que ella no ha debido contemplar. "Quiero daros las gracias por el apoyo que siempre me habéis prestado como presidenta de la Comunidad y que estoy segura de que seguiré teniendo como presidenta del partido en Madrid", ha escrito Cifuentes a los suyos.

Pero no se quedará. En la cúpula saben que deben dar con una persona que la sustituya en la Comunidad y ver si es o no la misma para encabezar la formación regional. Admiten que no es tarea fácil porque hay que dar con nombres "más limpios que una patena". Así que piensan "darse un tiempo" para actuar. Aunque algunos desean celebrar la investidura tras el Dos de Mayo.

De todas formas en Génova dejan bien claro que son ellos los que eligen al candidato. No les gusta mucho Ángel Garrido, su número dos. Pero no descartan nada porque primero hay que decidir si quieren uno transitorio o ya uno definitivo de cara a las elecciones autonómicas de 2019.

Y para afrontar la situación piden calma. Destacan que hoy ha sido un día "convulso". Han vivido otro terremoto más. Llevan una larga lista. Pero admiten que este les ha hecho un daño considerable. Algunos dirigentes opinan que con esto han perdido seguro Madrid y temen que, además, salpique al resto a nivel territorial. Aunque también hay quien en el PP agradece que, por fin, haya acabado todo porque estaban viviendo “una auténtica agonía”.