El Gobierno salva el primer trámite de los Presupuestos y facilita la legislatura a Rajoy

El Gobierno salva el 'primer round' de los presupuestos al haber sido rechazadas las 6 enmiendas de totalidad presentadas por el PSOE, Unidos Podemos, ERC, PdeCat, Compromís y EH-Bildu. La votación se ha saldado con 174 votos a favor de las enmiendas y 176 en contra. El Ejecutivo ha logrado salvar así el primer escollo para que los presupuestos se sigan tramitando en el Congreso.

En la sesión de esta mañana, Ciudadanos ha defendido su apoyo al Gobierno porque estos Presupuestos- según el presidente de la formación naranja, Albert Rivera, han puesto fin a la etapa de recortes de Rajoy y Zapatero. Rivera se ha jactado de que el gobierno haya tenido que aceptar las propuestas de Ciudadanos para que la "rebaja fiscal beneficie a las clases medias trabajadoras que ganan menos de 14.000 euros anuales y entre 14.000 y 18.000 euros.

Rifirrafe entre Rivera y Montoro por la falsificación de facturas

Uno de los momentos más tensos del debate se ha producido cuando Albert Rivera ha acusado a Montoro de crear confusión en la vigilancia de la contabilidad de las cuentas de la Generalitat. Se ha referido a la reciente entrevista del ministro de Hacienda en el diario El Mundo cuando afirmó que "no había destinado ni un euro público a financiar el 'procés'". Montoro le ha respondido que en "ningún momento ha negado que se haya podido producir malversación" porque en otro momento de la entrevista dejó la puerta abierta a que "se haya producido falsificación en facturas o en la apertura de colegios para celebrar el referéndum para la independencia". No obstante, el ministro de Hacienda se ha comprometido no conceder " ni una sola entrevista más " para evitar malentendidos.

El PNV justifica su no a las enmiendas de totalidad por responsabilidad

La intervención más política de la mañana la ha protagonizado el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha justificado su voto negativo por " responsabilidad con los ciudadanos, con el país y para mantener la estabilidad política en España". Los peneuvistas siempre habían advertido que, con el artículo 155 en vigor, no podrían apoyar los presupuestos. Pero una reunión entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy y el presidente del PNV Andoni Ortúzar, a principios de esta semana ha cambiado el escenario de negociación.

De esa reunión, salió el compromiso del gobierno de aceptar una subida general de las pensiones en un 1,6% para este año, además del aumento del 3% de las más bajas que ya se anunció días atrás. La subida del 1,6% era una petición del PNV y, una vez aceptada por los populares, la situación se desbloqueó para que los Presupuestos pudieran seguir su tramitación parlamentaria.

El PSOE, centro de las críticas

Los socialistas han sido protagonistas de los ataques de Ciudadanos y de la invitación contnúa del ministro de Hacienda para que apoyen las cuentas públicas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, les ha preguntado "cómo es posible que se nieguen a apoyar el 'cheque' para que las familias tengan 1.000 euros anuales para pagar las guarderías o para que las clases trabajadoras puedan pagar menos impuestos". "Ustedes han estado anclados durante 6 meses en el eslogan del 'no es no', ha continuado Rivera- de una forma irresponsable".

Rajoy: "Estoy satisfecho. Es un primer paso"

A lo largo del debate se han intercalado expresiones del ministro de Hacienda en defensa de la libertad frente a las situaciones de coacción que s erpoducen en Cataluña contra los que no apoyan la independencia. Ha entonado un canto a la democracia, al interés general y a la confrontación de ideas que , ha dicho, cobran mayor sentido cuando el gobierno se encuentra en minoría.

Al término del pleno, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha mostrado satisfecho por el resultado de la votación de esta mañana y ha señalado que la votación de hoy "ha sido importante", aunque ha añadido que "eso no significa que se hayan aprobado ya los presupuestos". El gobierno presentará mañana en Bruselas el Plan de Estabilidad 2018-2020. "Con este Plan y con los presupuestos-ha dicho el presidente- podremos afrontar la economía con un cierto optimismo".