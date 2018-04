Irene Montero: "Esta sentencia debería ser de violación"

La sentencia a los 5 miembros de 'La Manada', que ha confirmado penas de 9 años de cárcel para todos los acusados por delitos continuados de abusos sexuales, ha despertado grandes críticas en redes al considerarla insuficiente. Estas críticas también se han desplazado al terreno de la política y una de las más visibles ha sido la de la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero.

Montero ha criticado duramente la decisión de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, en concreto el hecho de que no se les haya condenado por agresión sino por abusos sexuales.

"Cinco agresores meten a una mujer en el portal y la violan. Es evidente que hay intimidación. Que actuaban en manada. Que hay agresión. Esta sentencia debería ser de violación. Mientras la justicia no nos proteja nos cuidaremos entre nosotras. No estamos solas # HermanaYoSiTeCreo", ha dicho Irene Montero en su cuenta de Twitter.

Susana Díaz, Pablo Iglesias y Alberto Garzón también critican la sentencia

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, también se han unido a los mensajes de crítica y frustración por la sentencia publicada este jueves.

Susana Díaz ha afirmado respetar la sentencia, pero ha confesado en declaraciones a los medios de comunicación que es una sentencia que "no comparto y no comprendo", ha dicho Díaz.



Pablo Iglesias ha confesado sentir "vergüenza y asco" ante la sentencia en un mensaje colgado en Twitter. "La condena a La Manada sólo por abuso es una pésima noticia ¿Cómo que no hubo intimidación? Parece que se estuviera diciendo a las víctimas que si no te enfrentas a 5 matones que te doblan en tamaño, arriesgando la vida, no te están violando", ha dicho.

Por su parte, Garzón ha calificado la sentencia de "indignante": "La fiscalía pedía más de veinte años de prisión por violación a los miembros de “la manada”. Se les condena a 9 años por abuso, no contemplándose que sea violación. Es una sentencia y un mensaje indignante, lamentable y terrible", ha comentado el líder de Izquiera Unida en su perfil de Twitter.



