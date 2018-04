¿Por qué a Ciudadanos le va tan bien en las encuestas?

Desde que comenzara 2018, y ya han pasado 4 meses, no hay semana en la que el titular no se repita: "Ciudadanos sería la primera fueza política si hoy se celebraran elecciones". Y aunque dependen del momento, del tipo de sondeo y de la empresa que los haga, lo cierto es que las encuestas coinciden en confirmar el fulgurante ascenso de la formación que preside Albert Rivera. ¿Qué hay detrás de este aparente imparable crecimiento? ¿Cómo se explica que algunas encuestas den una amplia ventaja a este nuevo partido que no ha tenido responsabilidades de gobierno? ¿Este crecimiento será constante en los próximos meses? Para responder a éstas y otras preguntas tres expertos en demoscopia analizan "la receta" que Ciudadanos está utilizando para tener tanto éxito en las encuestas.

Cataluña, pero no sólo

Aunque Ciudadanos es un partido que tradicionalmente obtiene un mejor resultado en las encuestas que en las urnas es innegable que hay un crecimiento en intención de voto. Narciso Michavila, presidente de GAD3, opina que "en buena parte" el debate catalán y el papel que Ciudadanos ha ejercido en él acaparando el voto no independentista ha tenido mucho que ver en que esos resultados se hayan extrapolado al sentir de los ciudadanos a nivel nacional.

Sin embargo, "en la ecuación hay que tener en cuenta también el hartazgo del electorado a los casos de corrupción". Según opina Michavila, Ciudadanos aparece como el partido con mayor capacidad de reforma "al no haber tenido responsabilidades de gobierno".

"Da la sensación de que vivimos en un estado de crisis política permanente", cree Francisco Camas, de Metroscopia. "La corrupción ya forma parte del paisaje", y este contexto "Ciudadanos lleva ya cuatro meses consecutivos superando en intención de voto a PP, PSOE y Unidos-Podemos". Al debate catalán y también al hartazgo por la corrupción, Belén Barreiro, fundadora de MyWord, añade otra razón "menos explorada". Según ella, ésta tiene que ver con el contexto económico de recuperación y con el mayor optimismo de la gente, estado de ánimo que "encaja mejor con un partido como el de Rivera que con un partido como Podemos, que nació y tuvo su auge en el momento de la crisis". El momento de la recuperación, dice Barreiro, "casa bien con Ciudadanos". Y es que electorado, según Narciso Michavila, "ya no está buscando la revolución del 15-M sino una reforma de las instituciones y muchos otros factores".

La "buena reputación" y la marca "Rivera"

Joven, preparado, con buena imagen y, sobre todo, capaz de conectar con el estado de ánimo de la gente. Los tres expertos consultados creen que todos estos ingredientes es lo que hace que Albert Rivera sea, actualmente, el líder político mejor valorado por los españoles. Belén Barreiro, de MyWord, asegura que a la percepción que tienen los ciudadanos de Rivera también ha contribuído la líder del partido en Cataluña. No obstante, Inés Arrimadas es la única dentro de Ciudadanos que de momento ha sido capaz de ganar unas elecciones (aunque por la suma de los partidos independentistas no puede formar gobierno). Según Francisco Camas, "Rivera es el único líder que recibe un aprobado mayoritario por su actuación política".

Además opina que Ciudadanos es el partido "que genera más ilusión para los españoles de cara al futuro". Tiene, según Belén Barreiro, "buena reputación" que sepamos poco de sus políticas "porque no siempre los ciudadanos conocen sus posicionamientos". Para Barreiro, Ciudadanos basa su éxito en "la conexión con un estado de ánimo, un líder bien valorado y un relato que coincide con las preocupaciones de los ciudadanos". Pero de ahí a aterrizar esa valoración a políticas concretas "hay un camino que recorrer".

El trasvase de votos, sobre todo del PP

Para Francisco Camas, el éxito de Ciudadanos no se puede entender sin el "gran descontento" de bena parte del electorado del PP. Tampoco puede menosprecisarse el hecho de que el partido naranja "parece estar provocando dudas e indecisión entre los votantes de mayor edad, especialmente entre los de más de 65 años, un colectivo que hasta ahora habría mostrado mayor fidelidad al PP".

La prueba de fuego: elecciones de 2019



En opinión de Belén Barreiro, los comicios del próximo año sí pueden suponer "un antes y un después" en las estimaciones de votos para Ciudadanos ya que se recogerán "las preferencias electorales" y esos resultados "sí pueden tener incidencia en lo que quede legislatura" Para Narciso Michavila, existe además una gran "volatilidad y e inestabilidad" en el voto. Por tanto, cuando se celebren las próximas elecciones "los cuatro partidos mayoritarios tendrán bastante capacidad de decisión", es decir, "ninguno se hundirá", aunque Ciudadanos será "es el que parece que está tirando más hacia arriba". Francisco Camas hace hincapié en las elecciones andaluzas, "porque son las primeras que se van a celebrar" y veremos entonces "si la tendencia a nivel nacional se mantiene".

¿Hasta cuándo esta tendencia?

Muchos se preguntan si este ascenso de Ciudadanos en las encuestas se mantendrá hasta llegar a los comicios generales de 2020. Y la respuesta de los tres expertos consultados es negativa. Belén Barreiro asegura que "el crecimiento de Ciudadanos se ha estabilizado desde marzo y en estos momentos habría llegado al tope". Además, apunta Narciso Michavila, el gran reto del partido de Rivera vendrá precisamente en mayo del año que viene cuando "no le quede más remedio que asumir responsabilidades de gobierno". Y es que para el presidente de GAP3, esto podría suponer Ciudadanos "deje de gozar del privilegio que tiene ahora mismo de poder apuntarse medallas por estar condicionando el gobierno del PSOE en Andalucía o el del PP en el conjunto del Estado sin tener que asumir las responsabilidades propias de gestionar".

Aquí comenzará un desgaste para el partido naranja y que es, según Michavila, "el mismo que ya experimentan todos los partidos en las democracias occidentales".